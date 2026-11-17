Quienes gustan del arte y la cultura tendrán 11 días para disfrutar de una variada agenda de actividades creativas y artísticas gracias a la celebración de la primera edición de la Semana del Arte en Guatemala. Del 19 al 29 de noviembre, galerías, centros culturales, galerías, teatros, cines y otros espacios dedicados a la cultura, tanto públicos como privados, brindarán opciones para que las familias guatemaltecas acudan y se pongan en contacto con diversas expresiones.

La iniciativa cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura y Deportes y es organizado por Poporopo, CARA y Mustard entre otros espacios dedicados a la difusión de la cultura.

Serán cerca de 75 actividades las que se vincularán bajo este concepto. La mayoría de estas se celebrarán en la ciudad capital y en la Antigua Guatemala, pero también habrá acciones artísticas en Chiquimula, Petén, Retalhuleu, Jalapa y Alta Verapaz.

En la ciudad capital, las actividades se realizarán el Palacio Nacional de la Cultura, el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, el Museo Nacional de Arqueología y Etnología, el Centro Cultural de España en Guatemala y en diversas galerías y espacios culturales.

En Sacatepéquez se contará con espacios en el Museo Nacional de Arte de Guatemala (MUNAG), el Museo de Arte Colonial, La Nueva Fábrica y otros.

El Museo de Arte Colonial será uno de los espacios que abrirá sus puertas a la Semana del Arte en Guatemala. (Foto Prensa Libre: MCD)



Espacios para el encuentro

De acuerdo con los organizadores, la Semana del Arte en Guatemala tiene como uno de sus objetivos propiciar el intercambio entre diversos creadores y promotores culturales, además de abrir la oferta de espectáculos, presentaciones y espacios de reflexión a toda la población.

Algunas de las actividades serán de admisión gratuita, mientras otras sí tienen precio de entrada. Se recomienda visitar https://semanadelarte.gt donde se encuentra la agenda completa con fechas, horarios e información del tipo de admisión.

Para escoger

La variedad de actividades y espectáculos incluye exposiciones como la de escultura que habrá en la Escuela Superior de Arte, de fotografía como la del Museo Regional de Santiago Sacatepéquez, la de diseño como la del INGUAT, la de jade en el Museo Nacional de Arqueología y Etnología, la de Tinamit Chixot: La Escuela de pintura de San Juan, en el Palacio Nacional de la Cultura, la de 125 años de fe en el recién reabierto Museo de Arte Colonial y la titulada Hasta que el cuerpo aguante en el Centro Cultural de España en Guatemala. Habrá también actividades relacionadas con el cine y los audiovisuales como la muestra Gukumatz. Los conciertos, los desfiles de modas y los conversatorios también estarán presentes en los diversos espacios.

Para conocer en detalle las actividades se puede consultar la siguiente agenda: