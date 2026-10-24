Museo de Arte Colonial de Antigua Guatemala reabre con exposición religiosa: ¿qué se sabe de las piezas trasladadas tras los operativos?

El Ministerio de Cultura y Deportes anunció que el Museo de Arte Colonial (MAC) de Antigua Guatemala reabrirá sus puertas, meses después de que fuera retirada la colección de arte que permaneció resguardada en ese lugar durante 89 años. Esta vez, el museo abrirá con una exposición religiosa.

Entre diciembre del 2025 y febrero del 2026 se retiraron más 280 piezas de la colección que albergaba el MAC, mediante allanamientos efectuados por el Ministerio Público, en cumplimiento de una orden judicial emitida por un juzgado de Sacatepéquez. Las piezas fueron trasladadas al Palacio Nacional de la Cultura, donde permanecen resguardadas.

El traslado se efectuó bajo el argumento de que las condiciones inadecuadas del recinto habían provocado el deterioro progresivo de piezas arqueológicas, pinturas, lienzos e imágenes religiosas con más de tres siglos de antigüedad. Meses después, el Ministerio de Cultura y Deportes anunció que el MAC reabrirá sus puertas el 29 de octubre.

El museo abrirá con una exposición temporal dedicada a Jesús Nazareno de la Caída, denominada "125 años de fe y devoción: Tras los pasos de Jesús", que estará abierta al público hasta el 22 de noviembre.

En agosto pasado, el ministro Luis Méndez Salinas anunció que las llaves y la administración del inmueble habían sido devueltas al Ministerio. Desde entonces, según comentó, se realizaron trabajos de acondicionamiento.

El ministro detalló que se efectuaron "trabajos de limpieza general de las salas y áreas del inmueble, la poda y el mantenimiento de los jardines interiores, así como la revisión de las instalaciones eléctricas". También se reinstaló el sistema de cámaras de seguridad.

Méndez Salinas comentó que continuarán con el mantenimiento y resaltó que los murales requieren un proceso de intervención que esperan realizar en los próximos meses.

"Abrir de nuevo un museo es un tema complejo que involucra un montón de acciones: desde la infraestructura básica hasta la dimensión museográfica… Así como el cuidado de las colecciones patrimoniales que se exhiben", dijo Méndez Salinas. Agregó que el 29 de octubre se podrá ingresar de nuevo al museo para visitar la exposición de la Hermandad de Jesús de la Caída.

Inspección del Museo de Arte Colonial en Antigua Guatemala. (Foto Prensa Libre: cortesía MCD)

El proceso legal relacionado con el inmueble continúa, detalló Méndez Salinas. Aun así, señaló que esto no impide volver a disfrutar del espacio. En cuanto al regreso de las piezas de la colección permanente al MAC, el ministro confirmó que serán trasladadas de forma paulatina.

El 11 de noviembre, en conmemoración de los 90 años de la apertura del MAC, se habilitarán dos salones con piezas de la colección permanente, informó Méndez Salinas.

Se espera que durante el 2027 regresen de forma progresiva las más de 280 piezas que serán trasladadas desde el Palacio Nacional de la Cultura hasta el Museo de Arte Colonial. Según el ministro, se busca efectuar un traslado ordenado, con los procedimientos técnicos necesarios para garantizar su resguardo.

"A partir del 29 de octubre y durante los meses siguientes, hasta principios del próximo año, iremos abriendo progresivamente el museo y trasladando la colección de manera ordenada y con los procedimientos técnicos necesarios para garantizar que las piezas regresen en las mejores condiciones", resaltó Méndez Salinas.

El ministro detalló que para el traslado de las piezas también se requieren recursos, ya que se necesita una caja individual para cada una, así como materiales de embalaje adecuados. "Hacer toda esa inversión para trasladar la colección de una sola vez sería complicado", explicó. Por ello, destacó que el proceso será progresivo.

El Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales Muebles (Cerebiem) ya presentó a la Dirección de Museos un plan para atender las primeras etapas del traslado. Las autoridades de cultura proyectan que durante los primeros meses del 2027 el museo esté de nuevo en funciones con piezas permanentes del MAC.

En materia de seguridad privada para los museos, Méndez Salinas detalló que se trabaja en las bases de contratación, con el fin de que el próximo año exista una cobertura adecuada de seguridad en los recintos. Mientras tanto, destacó que se mantiene la coordinación de medidas con la Policía Nacional Civil y el personal de vigilancia del Ministerio de Cultura y Deportes.

Interior del Museo de Arte Colonial en Antigua Guatemala. (Foto Prensa Libre: cortesía MCD)