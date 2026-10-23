Retorno de Miguel Ángel Asturias: actividades culturales, honras fúnebres y detalles de su inhumación

El Centro Cultural Miguel Ángel Asturias será la última morada del premio nobel de Literatura guatemalteco, conocido por obras como Leyendas de Guatemala, El señor presidente y Hombres de maíz. La inhumación se realizará el próximo 15 de noviembre.

Luego de permanecer 52 años en el cementerio de Père-Lachaise, en París, los restos de Miguel Ángel Asturias serán trasladados a Guatemala para su inhumación.

En conferencia de prensa, este 23 de octubre, el ministro Luis Méndez Salinas compartió detalles sobre el avance de la construcción del monumento funerario y la agenda de actividades en homenaje al escritor.

Por medio de un video, Méndez Salinas recordó: "Asturias murió en 1974, cuando Guatemala era un país desgarrado por la violencia política. Desde entonces, descansa en París… 52 años después, las cosas han cambiado. Guatemala ya no es el país que era en 1974. Por eso, Asturias descansará aquí, en el Centro Cultural que lleva su nombre".

Para honrar su retorno se realizarán diversas actividades culturales y homenajes. El ministro resaltó que la agenda presenta numerosas opciones para que la población guatemalteca pueda sumarse a este ejercicio colectivo y nacional de reconocimiento a uno de los principales referentes de la historia cultural del país.

Agenda de actividades

Presentación de la cantata escénica La tumba del Gran Lengua, del maestro Joaquín Orellana

Fechas: 24 y 30 de octubre

Hora: 20 horas

Lugar: Centro Cultural Miguel Ángel Asturias

"Jaque con Arte"

Torneo de ajedrez en homenaje a Miguel Ángel Asturias

Fecha: 25 de octubre

Hora: 9 horas

Lugar: Centro Cultural Miguel Ángel Asturias

Recorrido "Noche de Leyendas"

Fecha: 29 de octubre

Hora: 18 horas

Lugar: Villa Aída, zona 4 de la capital

Exhibición de un barrilete gigante con temática asturiana

Fecha: 1 de noviembre

Hora: 8 horas

Lugar: Sumpango, Sacatepéquez

Exposición de documentos históricos de Miguel Ángel Asturias

Por primera vez se exhibirán al público documentos del Fondo Asturias, conservados en el Archivo General de Centro América, destacó Méndez Salinas.

Fecha: 3 de noviembre

Hora: 18 horas

Lugar: Palacio Nacional de la Cultura, zona 1 de la capital

Sello postal conmemorativo del retorno

Fecha: 11 de noviembre

Lugar: Palacio Nacional de la Cultura, zona 1 de la capital

Actividades principales

Méndez Salinas confirmó que la llegada de los restos de Miguel Ángel Asturias al Aeropuerto Internacional La Aurora está prevista para el 12 de noviembre. Desde esa fecha se realizarán diversas actividades de homenaje hasta el 15 de noviembre, cuando tendrá lugar la inhumación.

Del 12 al 15 de noviembre se desarrollará una agenda de homenajes culturales y ceremonias que culminarán con la inhumación de sus restos en la Plaza Maya del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.

12 de noviembre

Llegada de los restos de Miguel Ángel Asturias al Aeropuerto Internacional La Aurora y recibimiento oficial. Méndez Salinas señaló que se prevé que lleguen por la tarde.

13 de noviembre

Durante la mañana se tiene previsto un homenaje en la Universidad Popular. Por la tarde, los restos serán trasladados al barrio de La Candelaria, donde, a las 19 horas, se celebrará la misa mayor en la parroquia Nuestra Señora de Candelaria, presidida por el arzobispo Gonzalo de Villa.

Los restos de Asturias permanecerán en la capilla hasta la medianoche, agregó el ministro. En este lugar, la imagen de Jesús Nazareno de Candelaria estará ataviada con la túnica que el premio nobel le regaló en la década de 1960.

14 de noviembre

Ceremonia maya en Kaminaljuyú y honras fúnebres abiertas al público en homenaje a Miguel Ángel Asturias. El acto tendrá como invitada de honor a Rigoberta Menchú, premio nobel de la Paz. Por la tarde se celebrarán las honras fúnebres de Estado en el Palacio Nacional de la Cultura, conforme al ceremonial habitual, destacó Méndez Salinas.

El escritor guatemalteco Miguel Angel Asturias, Premio Nobel de Literatura en 1967, lee su libro "El señor presidente". (Foto Prensa LIbre: EFE)

15 de noviembre: inhumación de los restos de Miguel Ángel Asturias

Ceremonia oficial de retorno e inhumación de sus restos en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.

Según lo informado por el ministro, alrededor de las 15 horas está previsto que la urna con los restos de Miguel Ángel Asturias salga del Palacio Nacional de la Cultura rumbo al Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.

Los actos de inhumación se realizarán aproximadamente a las 16.30 horas, mientras que después de las 18 horas tendrá lugar una última función de La tumba del Gran Lengua.

Sandino Asturias, nieto del nobel y representante de la Fundación Asturias, resaltó que Guatemala necesita renovar su vida cultural, honrar a sus grandes figuras y construir una identidad nacional más fuerte.

"Queremos que Miguel Ángel Asturias nos convoque y nos una, y que todas estas actividades fortalezcan la cultura como herramienta de paz y democracia", expresó Sandino Asturias, quien señaló que se buscó que estas actividades tuvieran la mayor amplitud y diversidad posible para que toda la población participe.

Exhumación de los restos

En cuanto a la exhumación de los restos de Asturias en París, Méndez Salinas informó que el procedimiento ya concluyó y que se desarrolló mediante un proceso técnico que no contemplaba un acto protocolario.

El ministro compartió que el procedimiento de exhumación y cremación concluyó el 20 de octubre, por lo que el próximo 3 de noviembre se iniciarán los actos preparados por el cuerpo diplomático de Francia.