Beatificación de fray Augusto Ramírez Monasterio: así se preparan las autoridades municipales y eclesiásticas de Antigua Guatemala para recibir a más de 30 mil fieles

Guatemala vivirá un momento histórico para la Iglesia católica con la beatificación de fray Augusto Rafael Ramírez Monasterio, luego de que se reconociera el martirio que sufrió por su decisión de mantener el secreto de confesión. A 43 años de su fallecimiento, el sacerdote franciscano será beatificado en una ceremonia que se celebrará en noviembre.

A pocos días de la beatificación, autoridades eclesiásticas, municipales y de tránsito de Antigua Guatemala compartieron detalles sobre el desarrollo del evento en la finca municipal Florencia, también conocida como Parque Ecológico Florencia. La ceremonia será presidida por el cardenal Francisco Robles Ortega, delegado del papa León XIV.

Fray Augusto Rafael Ramírez Monasterio, quien falleció en 1983, será beatificado por la vía del martirio el 7 de noviembre, fecha que coincide con la de su asesinato. La Iglesia católica reconoció que fue asesinado por "odio a la fe", debido a su decisión de defender con su vida el secreto de confesión.

Fray Edwin Alvarado, rector del templo de San Francisco y vicepostulador de la causa, compartió que, a partir del decreto del papa León XIV, fray Augusto Ramírez Monasterio ya está beatificado. Sin embargo, resaltó que debe realizarse una celebración, prevista para las 10 horas.

También detalló que ya se cuenta con la aprobación de la Congregación para el Culto Divino, que dio el visto bueno al ritual que contiene oraciones, lecturas, preces y otros actos que se realizarán durante la beatificación.

Alvarado explicó que ya se aprobó la oración colecta, que se pronunciará al inicio de la celebración y en la que se nombra a fray Augusto Rafael Ramírez Monasterio como beato. La causa también cuenta con el oficio divino. El religioso recordó que "Fray Augusto no es únicamente de Guatemala ni de Antigua Guatemala: es del mundo, es para la Iglesia universal".

En cuanto a la fecha, comentó que se estableció el 7 de noviembre debido a las diversas beatificaciones que debía celebrar la Iglesia católica, por lo que se les indicó que la ceremonia debía realizarse en noviembre. Para contar con una mayor presencia del clero, se buscó realizar la ceremonia un sábado y se eligió el 7 de noviembre, fecha que coincide con la de su asesinato.

En el ámbito eclesiástico, Alvarado detalló que se les ha informado sobre la participación de 27 obispos y dos cardenales, entre ellos Álvaro Ramazzini. También se prevé la llegada de más de 300 sacerdotes.

Las autoridades informaron que se realizará un recorrido especial con una reliquia de fray Augusto Ramírez Monasterio, que saldrá de la finca Florencia, transitará por calles y avenidas de Antigua Guatemala y llegará al templo de San Francisco el Grande.

Logística del evento

El padre Marvin Castillo informó que el acceso a la celebración de la beatificación será gratuito. Los asistentes podrán ingresar a la finca a partir de las 6 horas, mientras que la ceremonia comenzará a las 10 horas.

En cuanto al tránsito, Néstor Choc, subjefe de la Policía Municipal de Tránsito de Antigua Guatemala, detalló que existe coordinación con las autoridades de tránsito de San Lucas Sacatepéquez y Santa Lucía Milpas Altas para facilitar la circulación y evitar congestionamientos.

Choc destacó que, debido a que la mayoría de los feligreses se trasladarán en autobuses, se recomienda a quienes viajen desde el occidente utilizar la ruta Interamericana hacia San Lucas Sacatepéquez, tomar el distribuidor vial, continuar por la carretera e ingresar por la sexta avenida de Santa Lucía Milpas Altas.

Para el evento se habilitará un carril reversible desde la sexta avenida hacia el estadio de Santa Lucía Milpas Altas y el área de estacionamiento ubicada detrás de este, destinada a los autobuses.

Para quienes viajen desde el sur del país, las autoridades indicaron que deberán utilizar la ruta CA-9 hacia la costa, salir a La Choza, incorporarse a la RN-10 y dirigirse a la sexta avenida de Santa Lucía Milpas Altas para acceder al carril reversible.

Fray Augusto Ramírez Monasterio será reconocido como beato por su ejemplo de vida. (Foto Prensa Libre: cortesía familia Ramírez Monasterio)

Estacionamientos destinados al evento

La finca Florencia contará con aproximadamente 400 espacios para vehículos particulares. También se habilitará un área en el estadio de Santa Lucía Milpas Altas, reservada para las personalidades que asistirán a la actividad, según Choc.

El ingreso a la finca Florencia será gratuito, señaló Sara Santiz, organizadora de eventos masivos de la Municipalidad de Antigua Guatemala. Sin embargo, detalló que se cobrarán las siguientes tarifas de estacionamiento:

Motocicletas: Q10

Automóviles: Q20

Autobuses: Q50

Habilitarán transporte colectivo

Se habilitarán autobuses para trasladar a los asistentes hacia la finca Florencia, destacó Santiz. El servicio estará disponible de 7 a 10 horas, con salidas desde el sector de La Concepción.

La Municipalidad de Antigua Guatemala espera recibir a más de 30 mil personas durante el evento, mientras que fray Edwin Alvarado ha señalado que prevén la presencia de al menos 15 mil personas en la finca Florencia para la celebración de la beatificación.