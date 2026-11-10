Camilo Séptimo dedica canción a Jonathan Meléndez y a su familia. ¿Qué dice el tema musical?

tributo póstumo

Camilo Séptimo dedica canción a Jonathan Meléndez y a su familia. ¿Qué dice el tema musical?

La banda ofrece un homenaje a su tecladista con la composición inédita "Kundalini".

Ana Lucía Mendizábal Ruiz

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Jonathan Meléndez era fundador de la banda Camilo Séptimo, que ahora le rinde tributo. (Foto Prensa Libre: Captura de pantalla)

La banda mexicana Camilo Séptimo da un paso firme en su recuperación después de la trágica pérdida de su tecladista y fundador Jonathan Meléndez. Con el lanzamiento del tema Kundalini, no solo brinda un tributo póstumo a la familia del músico llamado Honas, sino que busca darle un sentido de sanación a la composición.

“En memoria de nuestro hermano Honas y de su hermosa familia, que aunque ya no habitan este plano, permanecen por siempre en nuestros corazones”, es el mensaje con el que el grupo acompaña, en sus redes sociales, el tema musical.

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"Kundalini nació del amor, de la memoria y de esa luz que trasciende el tiempo y la ausencia. Es para quienes siguen siendo parte del Todo y viven en nosotros a través de cada recuerdo y cada enseñanza. Gracias por todo lo que nos enseñaste. Fuiste un gran maestro. Te extrañaremos por siempre… aunque, de alguna manera, sigues aquí”, recalca la banda.

El diario Milenio recuerda que Honas , su esposa Ana Paula Barragán, su hija de tres años y la joven que trabajaba con la familia fueron asesinados en septiembre pasado en Atizapán de Zaragoza.

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Medios de comunicación mexicanos, como El Universal, han reportado que los principales sospechosos identificados como Diego Sebastián “N” y Gerardo “N” habrían cometido el multihomicidio por 30 millones de pesos en criptomonedas, de acuerdo con al indagatoria de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

El diario El Heraldo explica que, "actualmente ambos agresores permanecen recluidos en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla (Penal de Barrientos) en el Estado de México mientras el proceso legal en su contra se encuentra en la etapa de investigación complementaria". El medio añade que de ser hallados culpables, ambos podrían enfrentar condenas de entre 108 y 296 años de prisión.

https://www.youtube.com/watch?v=o_ZKdL7AyE8&list=RDo_ZKdL7AyE8&start_radio=1

ESCRITO POR:

Ana Lucía Mendizábal Ruiz

Ana Lucía Mendizábal

Periodista de Prensa Libre, especializada en temas de cultura, espectáculos y bienestar con más de 30 años de experiencia.

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