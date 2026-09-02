“Celebremos a lo chapín”: las fiestas de Independencia llegan a Mundo Petapa con música, comida y actividades

Guatemala se viste de azul y blanco durante septiembre en conmemoración de los 205 años de independencia. Los ciudadanos festejan con desfiles de bandas escolares, antorchas y actos cívicos. La celebración llegará al Parque Mundo Petapa con su Feria de Independencia.

La Plaza Divertida, en el Parque Mundo Petapa, será el espacio de celebración, donde habrá música, comida típica, marimba, bailes y personajes como parte de las actividades de Independencia.

“Ven a celebrar la feria de independencia a Mundo Petapa”, dice la invitación del IRTRA. El parque también ofrece juegos mecánicos para todas las edades, un zoológico para explorar y áreas de comida.

Durante cuatro días, este espacio se unirá a las actividades de otros parques del IRTRA, como el Gran Parque de Diversiones Xetulul, que ofrecerá un desfile alegórico con bandas escolares y una carroza con Ricky, mientras que Los Hostales del IRTRA también tendrán sus propias actividades para los huéspedes.

“En el Parque Mundo Petapa estamos listos para celebrar nuestras tradiciones en una gran Feria de Independencia”, señala el IRTRA. Esto debe saber sobre el evento.

Fecha

Del 12 al 15 de septiembre del 2026

Hora

Desde las 9 horas

Lugar

Plaza Divertida, en el Parque Mundo Petapa, en la avenida Petapa y 42 calle, zona 12, Guatemala

Entrada

Niños: Q50 (hasta 1.40 m de estatura)

Adultos: Q100 (más de 1.40 m de estatura)

Adultos mayores: Q50 (60 años en adelante)

Afiliados: al presentar el carné, pueden ingresar hasta cinco personas del núcleo familiar (padres, cónyuge e hijos)

Juegos

Brazalete para uso ilimitado de juegos electromecánicos: Q60 (uso personal)

Pasaporte para 12 juegos electromecánicos: Q60 (para compartir)

Juegos de arcada: Q10

Suscríbase a nuestro boletín

Descubra las mejores actividades culturales, eventos y planes de ocio para disfrutar su semana y el fin de semana al máximo.

En nuestro boletín Qué hacer en Guatemala, recibirá la guía para su tiempo libre. Suscríbase aquí >

Otros eventos en Guatemala

Vea otros eventos que se realizarán en el país.

* Si desea compartir su evento, puede enviarnos la información al correo electrónico quehacerenguatemala@prensalibre.com.gt

Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, recalendarización o cambios de este evento.