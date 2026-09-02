“Celebremos a lo chapín”: las fiestas de Independencia llegan a Mundo Petapa con música, comida y actividades

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“Celebremos a lo chapín”: las fiestas de Independencia llegan a Mundo Petapa con música, comida y actividades

El próximo 15 de septiembre, Guatemala conmemorará 205 años de independencia, una celebración que también llegará a uno de los parques de diversiones más visitados, Mundo Petapa. Estas son las actividades.

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Un arcoíris en la entrada del Parque Mundo Petapa

En el país hay 36 atracciones, siete parques temáticos, entre otros centros de diversión familiar. (Foto Prensa Libre: Rosa María Bolaños)

Guatemala se viste de azul y blanco durante septiembre en conmemoración de los 205 años de independencia. Los ciudadanos festejan con desfiles de bandas escolares, antorchas y actos cívicos. La celebración llegará al Parque Mundo Petapa con su Feria de Independencia.

La Plaza Divertida, en el Parque Mundo Petapa, será el espacio de celebración, donde habrá música, comida típica, marimba, bailes y personajes como parte de las actividades de Independencia.

“Ven a celebrar la feria de independencia a Mundo Petapa”, dice la invitación del IRTRA. El parque también ofrece juegos mecánicos para todas las edades, un zoológico para explorar y áreas de comida.

Durante cuatro días, este espacio se unirá a las actividades de otros parques del IRTRA, como el Gran Parque de Diversiones Xetulul, que ofrecerá un desfile alegórico con bandas escolares y una carroza con Ricky, mientras que Los Hostales del IRTRA también tendrán sus propias actividades para los huéspedes.

“En el Parque Mundo Petapa estamos listos para celebrar nuestras tradiciones en una gran Feria de Independencia”, señala el IRTRA. Esto debe saber sobre el evento.

Fecha

Del 12 al 15 de septiembre del 2026

Hora

Desde las 9 horas

Lugar

Plaza Divertida, en el Parque Mundo Petapa, en la avenida Petapa y 42 calle, zona 12, Guatemala

Entrada

  • Niños: Q50 (hasta 1.40 m de estatura)
  • Adultos: Q100 (más de 1.40 m de estatura)
  • Adultos mayores: Q50 (60 años en adelante)
  • Afiliados: al presentar el carné, pueden ingresar hasta cinco personas del núcleo familiar (padres, cónyuge e hijos)

Juegos

  • Brazalete para uso ilimitado de juegos electromecánicos: Q60 (uso personal)
  • Pasaporte para 12 juegos electromecánicos: Q60 (para compartir)
  • Juegos de arcada: Q10

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ESCRITO POR:

Esdras Laz

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias con varios años de experiencia en medios escritos y televisivos.

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