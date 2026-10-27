Christopher Lloyd, de “Regreso al futuro”, publica sus memorias y revela su adicción a las drogas y al alcohol

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Christopher Lloyd, de “Regreso al futuro”, publica sus memorias y revela su adicción a las drogas y al alcohol

El actor estadounidense reveló en sus memorias cómo enfrentó durante años la adicción a las drogas y al alcohol, una lucha que marcó parte de su vida y trayectoria.

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CHIBA (Japan), 05/12/2025.- Actor Christopher Lloyd attends the opening ceremony of the Tokyo Comic Con 2025 at Makuhari Messe in Chiba, Japan, 05 December 2025. The three-day long convention will be opened to the public until 07 December 2025. (Japón, Tokio) EFE/EPA/FRANCK ROBICHON

Christopher Lloyd presentó sus memorias el 27 de octubre del 2026 bajo el título "In My Own Time: A Memoir" (A mi propio tiempo: unas memorias). (Foto Prensa Libre: EFE)

Christopher Lloyd, famoso por sus papeles en Regreso al futuro, Taxi y La familia Addams, reveló que durante varios años de su carrera luchó contra la adicción a las drogas y al alcohol.

En sus memorias, publicadas este martes 27 de octubre del 2026 bajo el título In My Own Time: A Memoir (A mi propio tiempo: unas memorias), el actor de 88 años confesó que tuvo su primer contacto con la cocaína en la década de 1970.

En una ocasión, Lloyd se encontraba en un club de comedia en Los Ángeles y, al salir y subir al vehículo de una mujer que acababa de conocer, consumió la droga por primera vez.

“Eso fue todo lo que necesité. Me enganché casi de inmediato. Me encantó, y ahí fue donde comenzó mi abuso de cocaína”, escribió el actor.

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Aunque aseguró que nunca se presentó en un escenario ni frente a las cámaras bajo los efectos de estas sustancias, confesó que también consumía marihuana y alcohol, hasta desarrollar una adicción.

“No me preguntaba qué significaba ni qué efecto tenía en mí. Simplemente sabía que me gustaba, y al poco tiempo me atrapó”, añadió.

Los problemas de adicción incluso lo llevaron al hospital. En sus memorias compartió un suceso de 1983, ocurrido el día en que se anunció la cancelación de la serie Taxi, tras cinco temporadas.

Esa noche, Lloyd había estado en casa de su sobrino en Los Ángeles, pero cuando regresó a su vivienda descubrió que su entonces pareja lo había dejado fuera, por lo que comenzó a golpear las ventanas.

“Lo siguiente que recuerdo es que estaba tirado en el suelo de mi cocina, desangrándome, y los paramédicos me estaban atendiendo”, escribió. “Más tarde supe que había perdido tanta sangre que tuvieron que transfundirme plasma”.

Debido a las lesiones en los dedos, el actor tuvo que someterse a una cirugía y recibir fisioterapia para poder “separarlos” correctamente.

Posteriormente, Lloyd comenzó a recibir acompañamiento de un psicólogo que lo ayudó a comprender el daño que las drogas y el alcohol le estaban causando. En 1993, diez años después del incidente, el actor ingresó a rehabilitación.

“Ese fue el comienzo, pero no el final”, confiesa en su libro, al reconocer que después tuvo algunas recaídas.

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Años más tarde, finalmente, “el 1 de abril, logré la sobriedad, que resultó ser la última vez”.

El pasado 22 de octubre, Christopher Lloyd cumplió 88 años.

El actor es recordado por su papel del Dr. Emmett Brown en Regreso al futuro, película de 1985. Además, interpretó al reverendo Jim “Iggy” Ignatowski en la serie de comedia Taxi y al tío Lucas en La familia Addams.

A lo largo de su carrera ha ganado tres premios Emmy: dos por la serie Taxi y uno por su participación en Road to Avonlea (Camino a Avonlea).

ESCRITO POR:

Delia Franco

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias. Con 10 años de experiencia en periodismo escrito y televisivo.

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