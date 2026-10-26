Walter Koenig, actor que interpretó a Chekov en “Star Trek”, muere a los 90 años

El actor estadounidense Walter Koenig, conocido por interpretar al tripulante ruso Pavel Chekov en Star Trek, murió en Los Ángeles a los 90 años, según informaron sus representantes este lunes 26 de octubre del 2026 mediante un comunicado.

"Lamentamos el fallecimiento de Walter Koenig, cuyo talento, calidez y actuaciones inolvidables dejaron una huella imborrable en generaciones de seguidores de todo el mundo", señalaron.

Según el comunicado, Koenig falleció la noche del domingo 25 de octubre del 2026 en su casa, en el barrio de North Hollywood, por causas naturales relacionadas con su edad avanzada. En sus últimos momentos estuvo acompañado de su hija y su sobrina.

Koenig nació el 14 de septiembre de 1936 en Chicago, aunque creció en Manhattan, en una familia de inmigrantes lituanos.

Antes de instalarse en Los Ángeles para estudiar psicología, ya había actuado en obras de teatro como Peer Gynt y The Devil's Disciple.

El papel que lo hizo famoso

Su salto a la fama llegó con Chekov, personaje que interpretó en la segunda y tercera temporadas de la serie original de Star Trek (1966-1969). Después retomó el papel en las siete primeras películas de la saga, estrenadas entre 1979 y 1991.

El personaje, un joven arrogante, se concibió para atraer al público adolescente a la televisión. También servía de sátira en plena Guerra Fría: ridiculizaba la costumbre soviética de atribuirse falsamente el mérito de cada gran invento humano, señala EFE.

Koenig también formó parte del universo de Babylon 5, donde interpretó al malvado policía Alfred Bester de 1994 a 1998.

Con información de EFE