Clarifest Guatemala 2026: fechas, conciertos y sedes del festival dedicado al clarinete

El Clarifest Guatemala 2026 llega a su novena edición, con cuatro días dedicados a la música, en los que el principal protagonista será el clarinete.

Del martes 23 al viernes 26 de junio se ofrecerá una serie de conciertos, la mayoría gratuitos, que tendrán lugar en el Palacio Nacional de la Cultura, el Conservatorio Nacional de Música “Germán Alcántara” y en la vía pública, específicamente frente al Templo Histórico de San Francisco, en la Sexta Avenida y 13 calle de la zona 1.

Cada presentación será diferente y contará con músicos nacionales e internacionales, la Orquesta de Clarinetes, la Orquesta Juvenil Municipal, la Orquesta de Apoyo a la Formación Artística y la Orquesta Sinfónica Nacional (OSN), que se alternarán en los conciertos.

Sergio Reyes, maestro de la Escuela Municipal de Música y primer clarinete de la Orquesta Sinfónica Nacional (OSN), organizador del Clarifest Guatemala, explicó que este año contarán con la participación de clarinetistas de Estados Unidos, Puerto Rico y Colombia.

“No solo se trata de conciertos, pues el objetivo es más pedagógico. Los maestros internacionales también vienen a impartir clases a los jóvenes en el Conservatorio Nacional de Música. Además, habrá conferencias sobre diferentes aspectos relacionados con la música, el clarinete y los instrumentos de viento”, explica.

La agenda completa de las actividades programadas para este año se encuentra al final de esta nota, así como en las redes sociales de Clarifest Guatemala.

El primer Clarifest Guatemala se celebró en el 2007 y, desde entonces, se realiza cada dos años. Sin embargo, el próximo año será una excepción, pues, por cumplirse dos décadas de esta fiesta dedicada al clarinete, habrá una edición especial de aniversario, según anunció Reyes.

Fecha

Del 23 al 26 de junio del 2026.

Hora

Los horarios de los conciertos van de las 16 a las 19.30 horas.

Lugar

Conservatorio Nacional de Música “Germán Alcántara” y en la vía pública, frente al Templo Histórico de San Francisco, en la Sexta Avenida y 13 calle de la zona 1.

Agenda de actividades

Recital de bienvenida

Martes 23 de junio

19 horas

Conservatorio Nacional de Música “Germán Alcántara”

Valor: Q50. Entradas en preventa el lunes 22 en la sede de la OSN o en la taquilla el día del evento.

Primer Concierto de Gala

Miércoles 24 de junio

19 horas

Palacio Nacional de la Cultura

Cupo lleno

Segundo Concierto de Gala

Jueves 25 de junio

16.30 horas

Conservatorio Nacional de Música “Germán Alcántara”

Entrada libre, sin inscripción previa

Tercer Concierto de Gala

Jueves 25 de junio

19.30 horas

Conservatorio Nacional de Música “Germán Alcántara”

Valor: Q100. Entradas en preventa el lunes 22 en la sede de la OSN o en la taquilla el día del evento.

Concierto callejero

Viernes 26 de junio

16 horas

Frente al Templo Histórico de San Francisco, Sexta Avenida y 13 calle de la zona 1.

Entrada libre

Cuarto Concierto de Gala

Viernes 26 de junio

18 horas

Conservatorio Nacional de Música “Germán Alcántara”.

Entrada libre, sin inscripción previa

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