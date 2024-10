“Comedian”, la polémica banana pegada con cinta adhesiva, será subastada por US$1 millón

Sotheby’s indicó en un comunicado que la obra, llamada ‘Comedian’, será una de las estrellas de su venta de arte contemporáneo y actual, pero previamente la expondrá en una gira mundial por diez ciudades, empezando el próximo lunes en Nueva York, donde confía en recrear el fenómeno viral.

“Si en el fondo “Comedian” cuestiona la noción misma del valor del arte, entonces, poner la obra a subasta en noviembre será la materialización definitiva de su idea conceptual esencial: el público finalmente podrá tener la palabra al decidir su valor verdadero”, dijo el jefe de arte contemporáneo en las Américas, David Galperin.

Cattelan, famoso por otras obras radicales como la escultura de Juan Pablo II abatido por un meteorito, vendió tres ejemplares de ‘Comedian’ en Art Basel en 2019: dos por US$120 mil, y una tercera por US$150 mil, esta última para la colección del Museo Guggeheim de Nueva York.

La ‘banana’ causó polémica desde su aparición, pues fue víctima de la voracidad de uno de los visitantes, un artista que hizo un “performance” de la ingestión, y su notoriedad llegó a los tribunales, donde Cattelan ganó el año pasado un caso en el que otro artista le acusaba de copiarle.

The world’s most notorious banana. Maurizio Cattelan’s iconoclastic ‘Comedian’ will make its auction debut at Sotheby’s in November, with a $1-1.5 million estimate.



First unveiled at Art Basel Miami Beach in 2019, the piece has earned its place alongside the most radical… pic.twitter.com/TBBvJjRpqe