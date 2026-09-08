Concierto de Independencia 2026: celebrando el mes de la patria

El Día de la Independencia de Guatemala se acerca y, junto con él, diversos eventos y actividades que celebran la cultura, historia y la riqueza artística del país. En este marco, el Ministerio de Cultura y Deportes presenta el Concierto de la Temporada Nacional, una velada dedicada a las festividades patrias a cargo de la Orquesta Sinfónica Nacional de Guatemala.

El repertorio de la noche incluye piezas del patrimonio musical guatemalteco, como Noche de luna entre escombros, Río Polochic, Ferrocarril de los Altos y Rey Quiché. Además, la presentación cuenta con la participación especial del percusionista mexicano Israel Moreno, quien estrenará la obra Marimba Bicentenaria.

El evento reúne a artistas invitados, entre ellos, el director Gabriel Yela, la solista Marian Corzo y el grupo Marimba Maderas de mi Tierra, con la dirección de Darío Valle.

Este concierto promete una experiencia memorable para rendir tributo a la patria por medio de las artes. Más allá de un espectáculo en vivo, se presenta como un espacio de encuentro cultural que mantiene viva la tradición musical del país y reafirma la identidad guatemalteca.

Fecha

Viernes 11 de septiembre del 2026

Hora

20 horas

Lugar

Gran sala Efraín Recinos, Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, Ciudad de Guatemala

Precio

Q50

Q70

Q100

Pago únicamente en efectivo.

¿Dónde comprar los boletos?

Los boletos se adquieren en la sede de la Orquesta Sinfónica Nacional (OSN), 3a avenida y 5ta calle, zona 1, ciudad de Guatemala; o en taquilla del teatro el día del evento.

Se recomienda adquirir sus entradas con anticipación para asegurar el ingreso a esta celebración que forma una de las más importantes del mes.

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