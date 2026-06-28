Courteney Cox y Johnny McDaid ponen fin a su relación: esto se sabe sobre la separación

Courteney Cox y Johnny McDaid, músico irlandés de Snow Patrol, comenzaron a salir a finales del 2013, después de conocerse en una fiesta que la actriz organizó en su casa y a la que asistieron numerosas estrellas.

La actriz de Friends, de 62 años, y McDaid rompieron su relación, según confirmó la revista People, luego de que el Daily Mail informara sobre la ruptura.

En julio del año pasado, la actriz celebró el cumpleaños número 48 del músico con una emotiva fiesta. La última vez que se les vio juntos fue durante el US Open, en septiembre.

La relación de ambos estuvo marcada por varios altibajos: comenzaron a salir en el 2013; nueve meses después se comprometieron y, en el 2015, se separaron.

Un año más tarde retomaron la relación, pero no volvieron a comprometerse. Al parecer, cuando volvieron retomaron la relación con otra perspectiva.

En un pódcast, en el 2024, Cox dijo: «Después de tres años rompimos y fue muy intenso. Rompimos en terapia». En esa ocasión contó que McDaid terminó la relación en el primer minuto de la sesión, cuando aún estaban comprometidos: «Me quedé en shock. Sentí un dolor inmenso».

Sin embargo, aseguró que aprendió mucho de esa experiencia y que, al final, agradeció la ruptura, pues les ayudó a transformar la relación cuando volvieron a estar juntos.

Según personas cercanas a la pareja, esta vez la separación fue «un distanciamiento amigable» y obedeció a que ambos llevaban «vidas distintas».

Los proyectos de ambos han seguido caminos diferentes: Cox vive en Los Ángeles y McDaid pasa la mayor parte de su tiempo en Londres.

Al parecer, mantienen una gran amistad y continúan preocupándose el uno por el otro.