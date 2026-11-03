Cristina Fernández Cubas gana el Premio Cervantes 2026

La escritora española Cristina Fernández Cubas, (Barcelona,1945) se hizo acreedora al Premio Miguel de Cervantes. Así la anunció el Ministro de Cultura de España, Ernest Urtasun, durante una breve conferencia de prensa realizada este martes 3 de noviembre.

De acuerdo con lo anotado por el funcionario, el galardón le fue concedido a la autora, quien en 2023 ganó el Premio Nacional de las Letras Españolas, por "la originalidad, la excelencia y la coherencia de una obra que ha renovado el cuento contemporáneo y transformado la literatura fantástica en español", según señala el fallo del jurado calificador.

Fernández Cubas ha publicado, entre otros, libros de relatos como Mi hermana Elba, Los altillos de Brumal, El ángulo del horror, Con Agatha en Estambul, Parientes pobres del diablo y La habitación de Nona. Entre su producción se cuentan dos novelas: El año de Gracia y El columpio, además de una obra de teatro titulada Hermanas de sangre y un libro de memorias narradas, Cosas que ya no existen.

Entre otros logros, la escritora estudió Derecho en Barcelona y una diplomatura en periodismo en la Escuela Oficial de Periodismo de Madrid. Desde 1972 ha ejercido el periodismo en diversos medios de comunicación como Fotogramas.

Fue miembro del Foro Babel, una iniciativa cívica de defensa del bilingüismo, en Cataluña, España.

Otros nombres que los medios de comunicación españoles llegaron a mencionarse como favoritos para ganar este galardón, que se entrega cada 23 de abril durante la conmemoración del Día Internacional del Libro y de los Derechos de Autor, fueron los de los también españoles, Antonio Muñoz Molina, Rosa Montero y Enrique Vila Matas, y el de la nicaragüense Gioconda Belli.

El galardón

El Premio Cervantes fue creado en 1975 y ha sido entregado, cada año sin interrupción. Es reconocido en el ámbito literario como el máximo galardón de las letras hispanoamericanas. Lo concede el Ministerio de Cultura de España y está dotado con 125 mil euros.

Su enunciado principal asegura que reconoce a "la trayectoria de una escritora o de un escritor, independientemente de su nacionalidad que, con el conjunto de su obra, haya contribuido a enriquecer el legado literario hispánico”.