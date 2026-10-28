Wilson Fernando Loayes Orozco obtiene el Premio de Literatura Rafael Landívar

El poeta, escritor, cuentacuentos y editor maya mam Wilson Fernando Loayes Orozco (San Juan Ostuncalco Quetzaltenango, 1991) se hizo acreedor al Premio de Literatura Rafael Landívar, por su obra Metate de huesos. El reconocimiento le fue entregado en una ceremonia celebrada el miércoles 28 de octubre en el Auditorio Papa Francisco del Campus San Francisco de Borja, S. J. de la Universidad Rafael Landívar (URL).

Como parte de los reconocimientos Loayes Ororzco recibió un galardón que le fue entregado por el rector Miquel Cortés Bofill, S. J.; una copia simbólica de su obra, que le entregó el vicerrector de Investigación y Proyección Juventino Gálvez; un diploma que lo certifica como ganador y un cheque simbólico.

"Muchas gracias a todos y todas por acompañarme en esta fiesta que es mía", dijo el escritor al inicio de su intervención, luego de ser premiado. "Hoy, cuando salimos de casa, mi pueblo me despidió con bombas de colores, gracias a San Juan Ostuncalco. Gracias abuelo Maximón por este regalo", expresó emocionado. "Hoy hace algunos años murió mi abuelo Fernando Loayes, que nació el mismo día que es mi cumpleaños. Es un día doloroso para mí, pero también es uno de los días más alegres de mi vida", confesó el literato. "No sé que tiene octubre, pero pronto es noviembre cuando se cumple un año más de la muerte de mi bisabuelo que me marcó mucho", agregó.

El autor contó que, en octubre hace 15 años, el Centro Cultural Municipal de Ostuncalco publicó su primer libro, lo que asegura que le cambió la vida. Más adelante, en entrevista con Prensa Libre afirmó que había sido un "libro monstruo", porque tenía muchos errores, pero para él, que en ese momento atravesaba una depresión, fue alentador ver que se creía en él.

En 2015, junto a otros compañeros, fundó la Pequeña Ostuncalco Editorial (POE) que publica libros artesanales. Hasta la fecha ha editado más de 500 libros. “Nuestro catálogo se compone sobre todo de voces jóvenes, mayas. Nos hemos alejado de la capital, son autores de pueblo que le hablan a sus pueblos”, recalca el autor.

Durante su discurso de aceptación del premio, Wilson Loayes agradeció a sus abuelas y a San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango. (Foto Prensa Libre: Cortesía URL)

Acepta que le sorprende el haber ganado el premio, porque asegura: “Cuando uno viene a la ciudad, normalmente no lo comprenden. Cuando aparece un editor de pueblo, entiende que los errores no son errores sino virtudes, por eso estoy muy agradecido, porque en este libro, las mujeres hablan como hablan las mujeres del pueblo. Como hablaba mi abuela y las otras abuelas que me rodearon, porque no solo son las abuelas de sangre, sino también las vecinas”.

En su discurso, Loayes también reveló: “Soy hijo de un albañil y de una señora que vende comida en el mercado. Nací en la literatura a los 17 años… Les estoy muy agradecido porque me dieron espiritualidad, me dieron destino”.

Una misión que se cumple

El acto de premiación fue presidido por el rector de la Universidad Rafael Landívar, Miquel Cortés Boffil, S.J, quien enfatizó que esta primera edición no es un acontecimiento fortuito, sino “la manifestación de la vocación humanista de nuestra casa de estudios”. Afirmó que con la creación de este reconocimiento se cumple también con uno de los ideales de la URL que es ser un faro y custodio de la cultura. Exaltó también el hecho de que el nuevo premio lleve el nombre de Rafael Landívar cuya figura histórica encarna el espíritu del verdadero jesuita. “Si bien su vida estuvo marcada por el dolor del destierro, eso no apagó su voz y su arraigo a Guatemala”, recalcó.

Posteriormente, la doctora Lucrecia Méndez de Penedo, directora de la cátedra Rafael Landívar, señaló que el premio nació como una iniciativa necesaria y novedosa de reconocimiento, estímulo y divulgación de las letras guatemaltecas, y que en esta ocasión se dedicó al género poético. Además, presentó al jurado calificador integrado por la escritora Mónica Albizúrez Gil, novelista, ensayista y columnista; quien fue finalista del Premio BAM Letras y en 2022 ganó el primer premio de la Bienal guatemalteca de novela Terrena; el también escritor, crítico literario e investigador Dante Liano, ganador del Premio Nacional de Literatura Miguel Ángel Asturias 1991, y la escritora mexicana Diana del Ángel, quien además es defensora de los derechos humanos. Puntualizó en que el proceso de premiación se inició con la elaboración de las bases, planificación del proceso, la calendarización, la convocatoria, selección del jurado, recepción de obras y deliberación del jurado.

El libro Metate de huesos, de Wilson Fernando Loayes Orozco es un poemario del que ya se imprimieron mil ejemplares. (Foto Prensa Libre: Ana Lucía Mendizábal)

Convocatoria abierta

Antes de finalizar la ceremonia Belinda Ramos Muñoz, directora de gestión de la producción y difusión editorial anunció la apertura de la convocatoria para la segunda edición del premio que se entregará en 2027. Indicó que la invitación a participar se extiende a escritores y escritoras guatemaltecos de origen o nacionalizados. La edad mínima de los participantes debe ser de 18 años.

En cuanto al género de la obra es el de novela corta, cuya extensión debe ser entre 40 y 90 páginas. Indicó que la convocatoria está publicada ya en la página de la Universidad Rafael Landívar y en las redes sociales de la Dirección de gestión de la producción y difusión editorial de la casa de estudios.