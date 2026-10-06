Cronología de los conflictos entre los príncipes William y Harry

Hubo un tiempo en el que quienes pensaban en los hijos de la fallecida princesa Diana de Gales, los veía como hermanos inseparables que se defendían uno al otro. Sin embargo, hace poco menos de un decenio, William y Harry no solo ya no son tan unidos, sino que apenas tienen contacto. Los conflictos entre los también hijos del hoy monarca del Reino Unido tiene orígenes un tanto indescifrables, aunque, a través de programas televisivos, libros y entrevistas, el propio Harry ha expuesto sus razones para alejarse de su familia.

Ahora que Harry decidió volver al Reino Unido junto a su esposa Meghan Markle, luego de que ambos salieron para vivir en Estados Unidos en 2020, pareciera que se abren puertas para su reconciliación. Sin embargo, antes de que esto sea posible, podrían tener que superar episodios vividos a través de los años.

1998

En 2020, el periodista experto en la realeza Robert Lacey reveló en el libro Battle of Brothers (Batalla de hermanos) episodios que muy pocos sospechaban. Lacey señala que hasta entonces, William, que tenía 16 años, y Harry, de 14, seguían siendo sumamente cercanos, al punto que el hermano menor comenzó a participar en las fiestas prohibidas que William organizaba junto a sus amigos.

El problema fue que el más chico de los hermanos no lograba ya detener el consumo tanto de alcohol como el de otras sustancias. Cuando William se fue a tomar un año sabático a Belice, Harry se quedó solo con sus adicciones y, sin que su padre lo supiera, un empleado lo llevó a un centro de rehabilitación para que conversara con adictos. La prensa se enteró y elogió al entonces príncipe Carlos por tratar de ayudar a su hijo. Desde entonces comenzó a crearse una imagen díscola de Harry y William, quien según Lacey lo había empujado a los vicios, quedó como el bueno de la película.

2005

En el libro Spare, que Harry publicó en 2024, revela varios episodios vividos junto a su hermano. En primer lugar, señala que en enero de 2005, tanto William como Kate Middleton, quienes ya eran novios, lo animaron a disfrazarse con el uniforme nazi que tanto enojó a la opinión pública. En el libro de Lacey también se apunta que William nunca pagó por su responsabilidad en este acto. Harry debió disculparse públicamente y recibir el odio de todos, pero nadie quiso recordar que eligió su disfraz junto con su hermano mayor, quien se había reído todo el camino de regreso a Highgrove y a la fiesta acudieron juntos.

2010

A pesar de estos momentos en los que Harry no contó con su hermano, seguían llevándose bien. Pero hubo otros ladrillos para el muro que había comenzado a construirse: cuando William se comprometió con Kate Middleton, Harry se enteró a través de los medios de comunicación, porque su hermano no le contó nada, ni siquiera porque se habían visto unos pocos días antes.

2016

En julio de este año, Harry comenzó a salir formalmente con Meghan Markle. A pesar de que Harry había recibido a Kate Middleton muy amablemente y se decían muy amigos, su hermano no respondió de la misma manera cuando él le comunicó que comenzaría su noviazgo con la ex actriz de Suits. Según el propio Harry, William dijo que le parecía muy pronto para que formalizaran su relación.

2019

El revelador libro de Harry de 2024 cuenta un episodio especialmente violento. Luego de una discusión más acerca de su relación con Markle, el hermano mayor se fue a los golpes contra su hermano. "Me insultó y luego se abalanzó sobre mí... Me agarró por el cuello, me arrancó el cuello de la camisa y me tiró al suelo. Aterricé sobre el cuenco del perro, que se rompió bajo mi espalda, cortándome con los trozos”, rememoró en su escrito. Según señaló, William volvió para disculparse y le pidió que no le contara nada a Meghan, pero como tenía moretones en la espalda él no pudo ocultarlo.

2020

La separación de Harry y Megan de la corona fue un golpe duro para toda la Familia Real. William lo tomó como una gran ofensa y según fuentes del palacio, habría dicho que la acción de su hermano había sido irresponsable y traidora hacia su familia, especialmente contra su padre y abuela.

2021

Las acusaciones que Harry y Megan hicieron contra la Familia Real durante una entrevista con Oprah Winfrey fueron la gota que derramó el vaso. En la polémica entrevista de 2021, la pareja reveló que algunos miembros de los Windsor habrían hecho comentarios racistas cuando Meghan Markle estaba embarazada de su primer hijo. Según ellos, manifestaron su preocupación por el color del niño.

2022

Durante el funeral de su abuela, la Reina Isabel II, ambos hermanos debieron aparecer juntos. Sin embargo, todo el mundo se dio cuenta que no hubo ninguna muestra de afecto entre ellos.

2026

Con el regreso de Harry al Reino Unido, se ha hecho evidente que las relaciones entre los hermanos siguen frías. A pesar de ello, hay quienes ven con esperanza el hecho de que estén geográficamente más cerca. Además, podrían tener que unirse en el futuro no tan lejano para resguardar la privacidad de sus familias.