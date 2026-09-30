Harry y Meghan enfrentan incidente de seguridad en la nueva escuela de Archie y Lilibet, calificado como una “extraordinaria falta de criterio”

Seis años después de mudarse a Norteamérica, donde buscaban llevar una vida más “tranquila”, el príncipe Harry y Meghan Markle regresaron al Reino Unido el pasado agosto. En medio de la adaptación de sus hijos a la escuela, un incidente puso en alerta a la familia.

La alerta de seguridad se produjo después de que dos hombres fueran vistos merodeando el perímetro de la escuela a la que asisten Archie, de siete años, y Lilibet, de cinco. Según medios internacionales, los individuos se detuvieron en repetidas ocasiones en puntos que les permitían observar el interior del recinto.

Después de merodear durante un tiempo, los individuos ingresaron en una furgoneta. Ante esto, la Policía abrió una investigación.

La revista Hello! destaca que se trata de la segunda escuela a la que asisten los menores, pues los duques de Sussex trasladaron a sus hijos “de su primera escuela en el Reino Unido tras solo dos días”, por asuntos relacionados con la logística de seguridad.

La investigación que desarrolló la Policía permitió localizar a los individuos, identificados como fotógrafos internacionales. Ante esto, la familia se pronunció a través de su portavoz, quien calificó el acto como “extraordinariamente imprudente”.

El portavoz cuestionó la decisión de los fotógrafos y señaló que existen diferencias entre la labor de los medios de comunicación y el hecho de merodear una escuela y vigilar las actividades de los menores.

Para la familia, es preocupante que los denominados paparazzi no respeten la privacidad de los menores en el ámbito escolar. El portavoz calificó el hecho como “una extraordinaria falta de criterio” por parte de los fotógrafos.

Más allá de las fotografías que se buscaban, el portavoz señaló que este hecho fue una intrusión “inaceptable” en la privacidad de los menores, además de una actuación “irresponsable” en las inmediaciones del recinto.

Tanto Archie como Lilibet tienen dos semanas en la institución, destaca la revista, luego de que fueran cambiados de su primera escuela debido a que el tránsito vehicular en la zona “sometía a su equipo de seguridad privada a una gran presión”.

Se conoce que los duques de Sussex tuvieron que contratar seguridad privada a su llegada al Reino Unido, ya que perdieron la protección que tenían como integrantes de la familia real cuando dejaron sus cargos.