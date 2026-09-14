¿Cuándo y dónde se estrenará Dragon Ball Super: Beerus? Tráiler revela de qué trata la nueva producción

El universo creado por Akira Toriyama regresará a la pantalla con Dragon Ball Super: Beerus, una revisión de los primeros episodios de la serie, pero con una propuesta actualizada que incorporará escenas rehechas, fragmentos inéditos y ajustes en el relato.

La trama se sitúa después de la derrota de Majin Buu, cuando la Tierra atraviesa un periodo de calma. Esa tranquilidad se ve amenazada por el despertar de Beerus, también conocido como Bills, el “dios de la Destrucción”, tras un prolongado sueño.

Intrigado por los rumores sobre un saiyajin capaz de vencer a Freezer, Beerus emprende su búsqueda. Su llegada pone a Goku y a sus compañeros frente a una de las mayores amenazas que han enfrentado hasta el momento.

El primer tráiler del proyecto presenta secuencias del enfrentamiento entre Goku y Beerus y deja ver parte del rediseño de la animación.

La nueva producción retomará los acontecimientos iniciales de Dragon Ball Super para modernizar los combates del anime lanzado en el 2015 y ofrecer una adaptación más próxima al planteamiento original de su autor, fallecido en el 2024.

De nuevo contará con Masako Nozawa como Goku y Koichi Yamadera en el papel de Beerus, además de otras voces asociadas con la franquicia.

Detrás de la producción está Toei Animation, que desarrolla la serie junto con Shueisha, editorial vinculada a la publicación de la obra original. Matsuto Seya está a cargo de la composición y dirección; Tadayoshi Yamamuro, del diseño de personajes y la dirección general de animación; Eichi Nishimura, de la edición; Yosuke Motoki, de la dirección de composición, y Norihito Sumitomo, de la música.

La fecha de estreno en Japón está programada para el 11 de octubre del 2026, pero días antes la producción se presentará en la New York Comic Con 2026, en Estados Unidos, que se celebrará del 8 al 11 del mismo mes. Se espera que después llegue al resto del mundo.