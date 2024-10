Daniel Day-Lewis volverá a la actuación en una nueva película escrita por uno de sus hijos

Será el primer gran proyecto del oscarizado intérprete después de “Phantom Thread”, que hace cinco años dijo que iba a ser su último filme.

La nueva cinta, según The Hollywood Reporter, explora los lazos familiares, especialmente los existentes entre padres e hijos.

El presidente de la productora Focus Features, Peter Kujawski, dijo en un comunicado difundido por esa revista que no podían estar “más contentos” de tener en sus manos la ópera prima de Ronan Day-Lewis, de 26 años y al que definen como “un artista visual brillante”.

Daniel Day-Lewis, de 67 años, ganó un Óscar al mejor actor principal por “Lincoln” (2013), “There Will Be Blood” (2007) y “My Left Foot”.

Daniel Day-Lewis is making his return to feature acting with his son at the helm. The father and son duo co-wrote the script for the film #Anemone that explores family bonds, specifically those involving fathers, sons and brothers: https://t.co/fG2B7Tkjem pic.twitter.com/u0Af0Pcdxq