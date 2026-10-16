“De la revolución al arte”: una muestra de cuatro décadas de grabado y exponentes de la plástica

Los procesos históricos que ha atravesado Guatemala han sido retratados por sus artistas. En el caso del grabado que surgió en las décadas que siguieron a la llamada Primavera Democrática así lo demuestra. La exposición De la revolución al arte, que se encuentra abierta al público en el Palacio Nacional de la Cultura, ofrece la oportunidad de darle un vistazo a ese período y recordar a algunos de los más relevantes exponentes de la plástica.

Las obras que se exhiben corresponden a 27 destacados artistas, entre ellos Luis Zaldívar, Rina Lazo, Arturo García Bustos, Daniel Corvino, Sergio Dávila y Gregorio López Castro.

El Ministerio de Cultura y Deportes detalla que entre las piezas se encuentran grabados relacionados con los cambios impulsados durante la década revolucionaria, así como obras que retratan las jornadas de marzo y abril de 1962. La muestra permite acercarse a las técnicas y los mensajes de los artistas, quienes utilizaron el grabado para llevar sus ideas a espacios públicos y acercar el arte a la población.

La exposición que se presenta en el marco de la conmemoración de los 30 años de la Firma de los Acuerdos de Paz también ofrece la oportunidad de recordar el legado de los exponentes, muchos de los cuales fueron formados a través de becas otorgadas entre los años 1944 y 1954.

La exhibición puede visitarse durante los recorridos guiados en el Palacio Nacional de la Cultura.

Grabados presentados en la muestra que se encuentra en el Palacio Nacional de la Cultura. (Foto Prensa Libre: Cortesía Ministerio de Cultura y Deportes)

Fecha

Del 13 de octubre al 15 de noviembre de 2026

Horario

De lunes a viernes, de 9:00 a 16:00 horas

Admisión

Nacionales ingresan sin pagar, solo deben presentar su DPI

Los extranjeros pagan Q40

Lugar

Galería del Pasaje de la Sexta, Palacio Nacional de la Cultura, 6a. calle entre 6a. y 7a. avenidas zona 1

Ubicación

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