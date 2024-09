¿De qué murió Maggie Smith? La actriz británica ganadora del Oscar y estelar en “Harry Potter”

Este viernes 27 de septiembre se confirmó el fallecimiento de la actriz británica, Maggie Smith, de quien, en su gran trayectoria se recuerdan papeles como la profesora Minerva McGonagall en la saga de Harry Potter' o la condesa Violet Crawley en la afamada serie Downton Abbey.

En más de 60 años de carrera, la actriz consiguió dos premios Oscar, tres Globos de Oro y siete premios BAFTA, incluido uno especial a su trayectoria profesional, el mayor honor que otorga la Academia británica de cine y televisión.

La muerte de la célebre actriz británica se conoció después de que los hijos de Smith, Chris Larkin y Toby Stephens, lo anunciaran en un comunicado, en el que agradecieron el profesionalismo del hospital en el que pasó sus últimos días y pidieron respeto y privacidad tras el fallecimiento de su madre.

La dos veces ganadora del Oscar se le considera un "tesoro nacional", según dijo el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, que comentó el suceso en la red social "X".

La causa de la muerte de Smith aún no se conocía al momento de la publicación. En su declaración, los hijos de Maggie, Chris Larkin y Toby Stephens, confirmaron que ella falleció “pacíficamente en el hospital” el 27 de septiembre de 2024.

A lo largo de su vida, la actriz sufrió de dos enfermedades graves que en su momento pudo superar:

En 2009, Smith reveló que le habían diagnosticado cáncer de mama tras descubrir un bulto en 2008, en una entrevista con The Daily Telegraph, la actriz expresó que enterarse de que tenía cáncer a los 70 años “te deja boquiabierto”; sin embargo, tras dos años de tratamiento y lucha constante, logró recuperarse.

Smith también luchó contra la enfermedad de Graves-Basedow, una afección autoinmune que afecta la glándula tiroides, en 1988, pero se recuperó después de someterse a radioterapia y cirugía.

Dame Maggie Smith introduced us to new worlds with the countless stories she acted over her long career.



She was beloved by so many for her great talent, becoming a true national treasure whose work will be cherished for generations to come.



Our thoughts are with her family and…