Día Internacional del Gato: por qué se celebra el 8 de agosto y cuáles son las otras fechas

La compañía de un gato conquista el corazón de muchas personas. Desde el antiguo Egipto hasta su presencia en internet y en los hogares de todo el mundo, el cariño por estos felinos los ha convertido en unas de las mascotas más queridas y con más de una fecha de celebración.

Ya sea que se trate de una de las razas más grandes, como el Maine Coon, que puede alcanzar un metro de largo, o de una pequeña, como el Singapura, los gatos se han convertido en una de las compañías más apreciadas en el mundo, según National Geographic.

Pet Nutrition University señala que, en promedio, en el 2026 existen unos 600 millones de gatos en el mundo, mientras que la adopción de estos felinos sigue ganando popularidad, principalmente entre quienes habitan en apartamentos y hogares urbanos.

Estos animales de compañía se han ganado con el paso del tiempo el cariño de muchas personas e incluso han conquistado las redes sociales. Existen tres fechas internacionales dedicadas a los gatos, y una de las más reconocidas es el 8 de agosto.

Esta fecha surgió como una oportunidad para recordar a los dueños las necesidades de estas mascotas y fue establecida por el Fondo Internacional para el Bienestar Animal (IFAW, por sus siglas en inglés) en el 2002.

National Geographic España destaca que la celebración “surge para concienciar sobre la importancia del bienestar y cuidado de los gatos, así como para promover la adopción de estos animales”.

Este día también busca crear conciencia sobre los cuidados que necesitan y favorecer un ambiente adecuado para los felinos domésticos.

¿En qué otras fechas se celebra a los gatos?

Además de la celebración del 8 de agosto, existen otras fechas dedicadas a los gatos, cada una con un origen o simbolismo diferente. Una de ellas es el 20 de febrero, que surgió en honor a Socks (Calcetines), que pertenecía al expresidente estadounidense Bill Clinton.

La fecha surgió después de que Calcetines enfermara de cáncer y se le practicara la eutanasia el 20 de febrero del 2009, lo que dio origen a esta conmemoración.

Asimismo, con el objetivo de promover la adopción de gatos sin hogar, se estableció otra celebración el 29 de octubre, promovida por la activista Colleen Paige.

Con la llegada del 8 de agosto también resuena el poema del escritor Javier Salvago, que señala: “Amar a las personas como se quiere a un gato: con su carácter y su independencia, sin intentar domarlo, sin intentar cambiarlo, dejando que se acerque cuando quiera, siendo feliz con su felicidad”.

Consejos de alimentación

Pet Nutrition University destaca que los gatos requieren cuidados especiales. Por ello, recomienda que los dueños establezcan una dieta adecuada y señala que la mejor guía de alimentación debe proporcionar proteínas animales de alta calidad, ácidos grasos esenciales y nutrientes clave como la taurina.

También resalta que una dieta equilibrada para los felinos “favorece el mantenimiento de la musculatura, los niveles de energía y la función digestiva”.