Día Internacional del Patrimonio Cultural Inmaterial: ¿Qué bienes guatemaltecos pertenecen a la lista de la Unesco?

Cada 17 de octubre, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) conmemora el Día Internacional del Patrimonio Cultural Inmaterial. La entidad internacional refiere que el valor patrimonial no está solo en objetos, edificios y monumentos, sino también en los saberes, actividades, costumbres y tradiciones, es decir, en lo inmaterial que también forma parte de la identidad de las poblaciones.

Para considerar que una costumbre, tradición, ritual o actividad es patrimonio inmaterial, se tienen en cuenta criterios y características que debe cumplir y así los enumera la entidad:

Ser tradicional, contemporáneo y viviente a un mismo tiempo: no solo incluye tradiciones heredadas del pasado, sino también usos rurales y urbanos contemporáneos característicos de diversos grupos culturales.

Integrador : se pueden compartir expresiones del patrimonio cultural inmaterial que son parecidas a las de otros, no importa si son de la aldea vecina como si provienen de una lejana o han sido adaptadas por pueblos que han emigrado a otra región, todas forman parte del patrimonio cultural inmaterial.

: se pueden compartir expresiones del patrimonio cultural inmaterial que son parecidas a las de otros, no importa si son de la aldea vecina como si provienen de una lejana o han sido adaptadas por pueblos que han emigrado a otra región, todas forman parte del patrimonio cultural inmaterial. Representativo : florece en las comunidades y depende de aquéllos cuyos conocimientos de las tradiciones, técnicas y costumbres se transmiten al resto de la comunidad, de generación en generación.

: florece en las comunidades y depende de aquéllos cuyos conocimientos de las tradiciones, técnicas y costumbres se transmiten al resto de la comunidad, de generación en generación. Basado en la comunidad: el patrimonio cultural inmaterial sólo puede serlo si es reconocido como tal por las comunidades, grupos o individuos que lo crean, mantienen y transmiten.

Con el objetivo de mejorar la visibilidad del Patrimonio Cultural Inmaterial y dar a conocer su importancia, así como fomentar un diálogo que respete la diversidad cultural se creó la Lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial. Para lograr la inclusión en este listado se requiere ser evaluado por la Unesco.

El Ministerio de Cultura y Deportes señala que la inclusión en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO constituye un compromiso para el Gobierno, que debe implementar medidas de salvaguardia y rendir informes periódicos. Para las comunidades, representa una oportunidad de visibilizar su identidad cultural y ejercer plenamente sus derechos culturales.

Patrimonio Inmaterial guatemalteco

Hasta la fecha Guatemala ha logrado la inscripción de cinco elementos dentro de la importante lista:

La tradición del teatro bailado Rabinal Achí: Fue el primero en ser inscrito, en 2008. Es definido como un drama dinástico maya del siglo XV y uno de los escasos testimonios de la tradición prehispánica. En él se presentan mitos acerca de los orígenes de los habitantes de la región de Rabinal, así como temas populares y políticos, y se expresa con bailes de máscaras, teatro y música. Desde la colonización en el siglo XVI, el Rabinal Achí se ha venido representando el día de San Pablo, el 25 de enero, en Rabinal, Baja Verapaz.

La lengua, la danza y la música de los garífunas: En el mismo 2008 fue reconocido e integrado este conjunto de saberes y prácticas, aunque la Unesco anota, que ya había sido postulado en 2001. Los garífunas proceden del mestizaje de varios grupos originarios de África y del Caribe, cuyos elementos culturales integraron. En el siglo XVIII, se establecieron en la costa atlántica de América Central tras verse obligados a huir de la isla de San Vicente. Hoy día, estas comunidades viven en, Honduras, Guatemala, Nicaragua y Belice. En Guatemala, la mayoría de los garífunas habitan en Livingston y Puerto Barrios, Izabal.

Semana Santa en Guatemala: Luego de varios años de luchar por este reconocimiento, al fin llegó en 2022. La Semana Santa es uno de los acontecimientos más notables del país. Incluye diversas prácticas como procesiones, vigilias, marchas fúnebres, gastronomía de temporada y creación de alfombras y altares, estos últimos considerados arte efímero. Aunque es una celebración religiosa, la Semana Santa de Guatemala, trasciende creencias y se convierte e involucra a todas las capas sociales del país. Dentro de ella caben muestras de diversidad cultural del país, durante siglos ha significado la identificación con el dolor y el culto a la muerte que conocían los habitantes originarios de Guatemala, según refiere la

Técnica de fabricación de barriletes gigantes de Santiago y Sumpango Sacatepéquez: La tradición de crear y volar barriletes en Santiago Sacatepéquez y Sumpango, Guatemala, se remonta a finales del siglo XIX y principios del XX. Se fabrican durante varios meses y se exhiben durante las ferias del Día de los Santos y de los Muertos . El proceso se lleva a cabo en cinco etapas: diseño, preparación de la base, decoración con papel multicolor; confección del forro (el reverso de la cometa); y el ensamblaje. Es uno de los eventos más apreciados por turistas tanto nacionales como extranjeros.

En Guatemala también se celebra el Día del Barrilete, inspirado en los papalotes gigantes de Santiago y Sumpango. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)





Cerca, pero no tanto

Ceremonia de la Nan Pa’ch En 2013 fue inscrita en la Lista de Salvaguardia Urgente, que describe a aquellas prácticas que requieren medidas urgentes de salvaguardia. Tiene por objeto atraer atención y recabar apoyo internacional con el fin de salvaguardar el patrimonio cultural inmaterial cuya viabilidad corre peligro pese al máximo empeño de las comunidades o Estados Partes.

La Paach es descrita por la Unesco como un ritual de veneración del maíz que se celebra en el municipio de San Pedro Sacatepéquez. "En la ceremonia intervienen orantes, llamados parlamenteros, que pronuncian plegarias de ofrenda en lengua maya mam. En el transcurso de la ceremonia, cuatro parlamenteros secundados por auxiliares pronuncian plegarias de ofrenda, y cuatro madrinas visten las mazorcas de maíz con trajes tradicionales y organizan la preparación y el servicio de la comida ritual. En los últimos años ha disminuido la asistencia a la ceremonia, debido a la indiferencia de una parte de la juventud y a la inseguridad económica que ha obligado a algunos depositarios del elemento a apartarse de la práctica de éste, refiere la Unesco.

Nominadas

Otras dos tradiciones guatemaltecas aguardan ser aprobadas para su ingreso en la lista y ya tienen sus expedientes en curso. Estas son: