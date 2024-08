“Dile ya a tus papás que no vas a regresar. Te vas con un loco que no te para de amar”. Con estas frases, inicia la canción San Lucas de Kevin Kaarl, melodía que Christian Nodal le habría dedicado a Pepe Aguilar, padre de su esposa Angela, de acuerdo con seguidores en redes sociales y medios mexicanos.

Nodal utilizó la canción para musicalizar la historia de Instagram donde se observa a la pareja gozando de su luna de miel, aunque se desconoce el lugar donde se encuentran. A raíz de ello, diversos usuarios especulan que se trata de una indirecta dirigida a su suegro, el cantante Pepe Aguilar.

La pareja contrajo matrimonio el pasado 24 de julio. Sin embargo, ambos artistas siguen causando controversia tanto en redes sociales como en medios mexicanos debido a la manera rápida e inesperada en la cual surgió su relación.

Al respecto, dicho vínculo amoroso surge poco tiempo después que se oficializara la ruptura de Nodal con Cazzu, madre de su hija Inti.

¿Por qué Nodal eligió esa canción?

Medios mexicanos afirman que la elección es objeto de debate, ya que el nombre de la canción coincide con el destino de la luna de miel.

No obstante, la primera estrofa de la canción llamó la atención de los seguidores de redes sociales: “Dile ya a tus papás que no vas a regresar, te vas con un loco que no te para de amar, a vivir salvajes, libres, libres allá en San Lucas; tus ojos brillan más que la luna, sol y mar”, dice la melodía.

Según algunos usuarios de redes sociales, podría tratarse de una indirecta dirigida a los padres de Ángela Aguilar. Sin embargo, en la publicación de Nodal en redes sociales no indica si este es el motivo de su elección musical.