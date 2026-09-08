Duques de Sussex no podrán ser tratados como “su alteza real”: así reaccionaron a la carta del rey Carlos III

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Duques de Sussex no podrán ser tratados como “su alteza real”: así reaccionaron a la carta del rey Carlos III

El rey Carlos III confirmó que el príncipe Enrique y Meghan Markle, duques de Sussex, continuarán fuera de la familia real. La pareja reaccionó a la carta emitida por el monarca.

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Duques de Sussex no podrán ser tratados como “su alteza real”: así reaccionaron a la carta del rey Carlos III

El duque y la duquesa de Sussex regresaron al Reino Unido después de seis años de ausencia. (Foto Prensa Libre: EFE/Carlos Ortega)

El rey británico Carlos III emitió una carta en la que asegura que su hijo menor, el príncipe Enrique, y su esposa, Meghan Markle, duques de Sussex, siguen fuera de la familia real y no tendrán derecho al trato de "su alteza real".

"No habrá cambios en el estatus actual del Duque y la Duquesa de Sussex. Su tratamiento como Su Alteza Real sigue en suspenso y no se usarán", señala el documento emitido el lunes 7 de septiembre y firmado por un representante “bajo su dirección”.

Los duques volvieron al Reino Unido el pasado 26 de agosto junto con sus hijos Archie, de 7 años, y Lilibet, de 5, después de que en enero del 2020, hace seis años, decidieran por cuenta propia desvincularse de las actividades de la monarquía.

La carta recuerda que fueron ellos quienes eligieron "respeto por su independencia financiera y la protección de su intimidad", lo cual "seguirá siendo respetado por completo".

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El rey británico insistió en que Enrique y Meghan son "ciudadanos privados con intereses comerciales y benéficos" mientras residan en el Reino Unido y que el denominado “Acuerdo de Sandringham”, por el cual renunciaron en enero del 2020 a ser miembros activos de la familia real, continúa vigente.

El monarca también aclaró que el estatus fuera de la Corona no interfiere con las labores filantrópicas de los duques de Sussex, que ahora son “un asunto personal para ellos dos y se lleva a cabo de manera privada”.

Asimismo, señaló que cualquier comunicación con ellos deberá hacerse a través de su propia oficina, independiente del Palacio de Buckingham.

Reacción de los duques de Sussex

Ante la carta emitida por el rey Carlos III, los duques de Sussex expresaron este martes 8 de septiembre su “sorpresa”, pues aseguran que no se les informó con antelación de que ese documento sería público.

Están "un poco sorprendidos de no haber sido informados de esto con antelación", informó un portavoz de la pareja a la BBC.

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Sin embargo, fuentes de la Casa Real dijeron al medio de comunicación que sí se les comunicó que se iba a enviar la misiva y que esta se remitió al equipo de los duques, así como a departamentos gubernamentales, autoridades militares y medios de comunicación.

El último encuentro entre Carlos III, los duques de Sussex y sus hijos se produjo de manera privada el pasado julio, en la residencia que el rey tiene en Highgrove, Gloucestershire, al oeste de Inglaterra. Posteriormente, visitaron la mansión del conde de Spencer, tío materno de Enrique, donde está enterrada su madre, Diana de Gales.

Tras su retorno al Reino Unido, los duques ya habrían matriculado a sus dos hijos en un colegio británico y, de acuerdo con los medios del país, estarían tratando de mudarse a la zona de los Cotswolds, en el suroeste de Inglaterra.

Además, Enrique estaría todavía tratando de gestionar con las autoridades policiales el nivel de seguridad para su familia pagada con fondos públicos. Sin embargo, este asunto ha generado una larga batalla legal en los tribunales.

Con información de EFE.

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ESCRITO POR:

Delia Franco

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias. Con 10 años de experiencia en periodismo escrito y televisivo.

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