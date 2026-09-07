León XIV: la inteligencia artificial y sus desafíos para los jóvenes serán el eje de su visita a la Unesco en París

Francia alista los últimos preparativos para recibir al papa León XIV el próximo 25 de septiembre, día en que visitará la sede de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) para conversar sobre los desafíos de la inteligencia artificial.

Durante la visita, el pontífice participará en una jornada de reflexión sobre la inteligencia artificial, la educación y la paz, que permitirá abordar en conjunto los desafíos que enfrenta la humanidad, en especial los que afrontan los jóvenes ante la IA, destaca un comunicado de la Unesco.

La actividad se desarrollará durante el viaje apostólico del papa León XIV a Francia, que se llevará a cabo del 25 al 28 de septiembre. La agenda comenzará con una visita al presidente de Francia, Emmanuel Macron, en el Palacio del Elíseo, así como con una reunión con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático, según detalla el portal del Vaticano.

A las 15 horas de Francia (8 horas de Guatemala), el pontífice visitará la sede de la Unesco, donde se celebrará una reunión centrada en “los desafíos contemporáneos relacionados con la inteligencia artificial, la integridad de la información, la educación y la creación artística en la era de la IA”, resalta la organización.

La Unesco destaca que la visita del pontífice responde a una invitación de su director general, Khaled El-Enany, y que en las actividades participarán autoridades, jóvenes, artistas, intelectuales, investigadores y responsables de la toma de decisiones.

La llegada de León XIV marcará un hito para la organización, pues será la primera visita papal a su sede en más de cuatro décadas. El último pontífice en pronunciar un discurso en ese lugar fue Juan Pablo II, en 1980. Además, se espera que León XIV envíe un mensaje de respaldo al multilateralismo.

La Unesco resalta que la visita y el pronunciamiento de León XIV darán “testimonio de una profunda convergencia entre las prioridades de la Santa Sede y las de la Organización, en particular con respecto a la necesidad de un humanismo renovado ante la aceleración de los cambios tecnológicos, la protección de los más vulnerables y la importancia de situar la dignidad humana en el centro de la innovación”.

Con ello, la Unesco y la Santa Sede reforzarán su cooperación en el ámbito de la inteligencia artificial. León XIV abordó en mayo pasado este asunto y los desafíos que enfrenta la humanidad en su primera encíclica, “Magnifica Humanitas”, que será parte de la conversación durante este encuentro.

Por ello, los desafíos de la IA y la perspectiva del papa serán el eje principal de la jornada. La agenda de la Unesco indica que las actividades comenzarán antes de la llegada de León XIV a la sede, con el Foro de la Unesco para la Juventud en la Era Digital: una reflexión universal sobre “Magnifica Humanitas”.

Posteriormente, se efectuará la visita oficial del papa León XIV, quien tendrá una reunión bilateral con el director general de la organización y recorrerá el edificio de la sede de la Unesco.

Además, visitará una exposición de obras de arte de la organización sobre la paz y posteriormente pronunciará un discurso ante los invitados y las autoridades de la Unesco.

La Unesco espera que la voz del papa, un “aliado poderoso”, ayude a impulsar su mandato sobre la inteligencia artificial, en un momento en el que la comunidad internacional es cada vez más consciente de la necesidad de regulación y reclama orientación a los organismos multilaterales.

Otro aspecto relevante de la visita será enviar un mensaje a favor de la paz y la unidad frente a un mundo cada vez más polarizado. El líder de la Iglesia católica lo hará mediante un “gesto simbólico”, según avanzó Guével, que tendrá lugar en el olivo de la paz que la Unesco tiene en su sede, obra del escultor israelí Dani Karavan, destaca EFE.

Según la agenda del Vaticano, ese mismo día el pontífice participará en la celebración de las vísperas con obispos, sacerdotes, diáconos, personas consagradas y seminaristas, así como en una vigilia de oración con jóvenes. En los días siguientes continuará con su agenda social y religiosa.

*Con información del Vaticano, Unesco y EFE.