Desfile del 15 de septiembre del 2026: ¿Cuántas bandas escolares participarán y cuál será el recorrido en Ciudad de Guatemala?

Bandas tradicionales, marciales, latin band y marching band recorrerán la zona 1 de Ciudad de Guatemala este 15 de septiembre, en conmemoración de los 205 años de independencia de Guatemala.

Bandas como las de la Escuela Politécnica, el Instituto Rafael Landívar y el Instituto Normal para Señoritas Belén celebrarán al país al ritmo del redoblante, las trompetas y el bombo, en una festividad que reúne a cientos de guatemaltecos a lo largo del recorrido.

Previo a que se conozca la formación del recorrido oficial, la Gobernación Departamental de Guatemala informó que en esta edición participarán 130 bandas escolares en el desfile, 10 más que en el 2025.

Al igual que el año anterior, se espera que el desfile recorra más de 2.5 kilómetros y reúna a bandas escolares de colegios, institutos, escuelas y otros centros educativos de Ciudad de Guatemala.

El cambio de recorrido efectuado en el 2025 continuará. Según informó la Gobernación Departamental de Guatemala, el desfile se iniciará en la Séptima Avenida y 18 calle, zona 1, a un costado del edificio de la Tipografía Nacional, mientras que en años anteriores recorría la Sexta Avenida.

Los alumnos que marcharán por más de dos kilómetros deberán llegar hasta el parque Jocotenango, donde finalizará el recorrido.

La Gobernación Departamental de Guatemala compartió cómo se desarrollará el desfile:

Inicio: En la Séptima Avenida y 18 calle, zona 1, a un costado del edificio de la Tipografía Nacional

En la Séptima Avenida y 18 calle, zona 1, a un costado del edificio de la Tipografía Nacional Ruta: El primer tramo será por la Séptima Avenida, de la 18 calle a la 8.ª calle

El primer tramo será por la Séptima Avenida, de la 18 calle a la 8.ª calle Desvío 1: Pasará frente al frontispicio de la Catedral Metropolitana y hará su primer viraje hacia el frontispicio del Palacio Nacional de la Cultura

Pasará frente al frontispicio de la Catedral Metropolitana y hará su primer viraje hacia el frontispicio del Palacio Nacional de la Cultura Desvío 2: Luego de pasar frente al Palacio Nacional de la Cultura, el desfile girará en la 6.ª calle y tomará la Sexta Avenida hacia la zona 2

Luego de pasar frente al Palacio Nacional de la Cultura, el desfile girará en la 6.ª calle y tomará la Sexta Avenida hacia la zona 2 Punto final: Las bandas llegarán hasta el parque Jocotenango, zona 2 de Ciudad de Guatemala

Asimismo, destacaron que para esta edición se hará una división de 10 bloques, que serán distribuidos según el tipo de banda: tradicionales, marciales, latin band y marching band.