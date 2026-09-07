Desfile del 15 de septiembre del 2026: ¿Cuántas bandas escolares participarán y cuál será el recorrido en Ciudad de Guatemala?

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Desfile del 15 de septiembre del 2026: ¿Cuántas bandas escolares participarán y cuál será el recorrido en Ciudad de Guatemala?

Decenas de colegios recorrerán las calles de la zona 1 de Ciudad de Guatemala durante el tradicional desfile de Independencia, en el que las bandas escolares conmemorarán los 205 años de independencia del país.

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El tradicional desfile para conmemorar la independencia del pas se desarrolla en el Centro Histrico, adonde cientos de familias acuden para apreciar las bandas ms importantes. El tradicional desfile cvico para conmemorar los 204 aos de independencia patria se desarrolla en el Centro Histrico capitalino Foto: BYRON RIVERA 15/09/2025

El tradicional desfile cívico para conmemorar la independencia de Guatemala se desarrolla en el Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala, donde cientos de familias acuden para apreciar la participación de las bandas escolares. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Bandas tradicionales, marciales, latin band y marching band recorrerán la zona 1 de Ciudad de Guatemala este 15 de septiembre, en conmemoración de los 205 años de independencia de Guatemala.

Bandas como las de la Escuela Politécnica, el Instituto Rafael Landívar y el Instituto Normal para Señoritas Belén celebrarán al país al ritmo del redoblante, las trompetas y el bombo, en una festividad que reúne a cientos de guatemaltecos a lo largo del recorrido.

Previo a que se conozca la formación del recorrido oficial, la Gobernación Departamental de Guatemala informó que en esta edición participarán 130 bandas escolares en el desfile, 10 más que en el 2025.

Al igual que el año anterior, se espera que el desfile recorra más de 2.5 kilómetros y reúna a bandas escolares de colegios, institutos, escuelas y otros centros educativos de Ciudad de Guatemala.

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El cambio de recorrido efectuado en el 2025 continuará. Según informó la Gobernación Departamental de Guatemala, el desfile se iniciará en la Séptima Avenida y 18 calle, zona 1, a un costado del edificio de la Tipografía Nacional, mientras que en años anteriores recorría la Sexta Avenida.

Los alumnos que marcharán por más de dos kilómetros deberán llegar hasta el parque Jocotenango, donde finalizará el recorrido.

La Gobernación Departamental de Guatemala compartió cómo se desarrollará el desfile:

  • Inicio: En la Séptima Avenida y 18 calle, zona 1, a un costado del edificio de la Tipografía Nacional
  • Ruta: El primer tramo será por la Séptima Avenida, de la 18 calle a la 8.ª calle
  • Desvío 1: Pasará frente al frontispicio de la Catedral Metropolitana y hará su primer viraje hacia el frontispicio del Palacio Nacional de la Cultura
  • Desvío 2: Luego de pasar frente al Palacio Nacional de la Cultura, el desfile girará en la 6.ª calle y tomará la Sexta Avenida hacia la zona 2
  • Punto final: Las bandas llegarán hasta el parque Jocotenango, zona 2 de Ciudad de Guatemala

Asimismo, destacaron que para esta edición se hará una división de 10 bloques, que serán distribuidos según el tipo de banda: tradicionales, marciales, latin band y marching band.

ESCRITO POR:

Esdras Laz

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias con varios años de experiencia en medios escritos y televisivos.

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