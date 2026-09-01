Celebrar el 14 de septiembre con civismo y calles limpias: así busca “Antorcha Limpia” rescatar la tradición de Independencia

Cada 14 de septiembre, en el marco de la celebración de Independencia de Guatemala, las antorchas son fiesta, memoria y pertenencia. Sin embargo, en los últimos años, esta tradición también ha estado acompañada por el lanzamiento de bolsas con agua, acumulación de residuos e incidentes que pueden afectar a quienes participan y a otras personas.

Ante esta situación, Grupo Prensa Libre y Guatevisión impulsan la campaña “Antorcha Limpia”, un llamado a celebrar con el mismo entusiasmo, pero procurando que el paso de las antorchas deje como recuerdo la convivencia y el espíritu patrio, y no basura o personas afectadas. Esta incluirá espacios en televisión, diario impreso, radio y la edición digital.

La propuesta no busca apagar el entusiasmo, sino promover la empatía por el espacio que compartimos.

“Desde su fundación, Prensa Libre ha buscado contribuir al país no solo informando, sino aportando elementos que permitan a los ciudadanos reflexionar. Ese alcance es un privilegio y una responsabilidad”, explica Gunther Wellman, gerente de Mercadeo y Audiencias de Prensa Libre.



“Antorcha Limpia nace de una constatación sencilla: celebrar a Guatemala también significa cuidarla. Queremos preservar una tradición que nos une e invitar a vivirla con responsabilidad”, afirmó Wellman.

En lugar de que el paso de los corredores deje calles cubiertas de desechos o incidentes por bolsas de agua lanzadas, la iniciativa apela a la conciencia colectiva.

“No buscamos cuestionar la tradición ni restarle emoción. Queremos que quienes participan puedan disfrutarla considerando el impacto que dejan. Una bolsa parece insignificante, pero multiplicada por miles afecta el entorno. La invitación es simple: que nuestro paso deje civismo, no basura”, señaló Wellman.

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Aprender a celebrar cuidando lo común es la herencia más valiosa que se puede dejar a quienes corren por primera vez.

“El amor por el país se demuestra en nuestras acciones. Cuidar las calles y convivir con respeto son pequeñas acciones que hacen una gran diferencia. Hagamos del civismo una costumbre”, concluyó Wellman.

Prensa Libre y Guatevisión impulsan la campaña "Antorcha Limpia" para promover el civismo y cuidar las calles durante las celebraciones patrias. (Foto Prensa Libre. elaboración propia)

El costo de no cuidar la tradición

El llamado cobra relevancia después de lo ocurrido durante las celebraciones de 2025. En la Ciudad de Guatemala, los operativos de limpieza retiraron aproximadamente 600 toneladas de basura desde el inicio de las actividades patrias, mientras que en Mixco se recolectaron unas 120 toneladas y en Villa Nueva alrededor de 30 toneladas.

Parte de estos residuos correspondía a bolsas de agua, hielo y otros plásticos utilizados durante los recorridos.

Pero el problema no se limita a la contaminación de las calles. El lanzamiento de bolsas con agua y hielo también puede representar un riesgo para peatones, conductores y los propios participantes.

En 2025 se reportaron personas heridas durante los recorridos, incluidos casos relacionados con bolsas de hielo, además de enfrentamientos y otros incidentes que llevaron a autoridades a plantear la necesidad de cambiar algunas conductas asociadas a estas actividades.

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