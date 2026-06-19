El arte popular mexicano se viste de futbol para el Mundial 2026 con figuras icónicas y jugadas como la “mano de Dios”

De acuerdo con los organizadores, la exposición será inaugurada el lunes 22 de junio en el Museo del Noreste, en Monterrey y reunirá piezas icónicas.

"Es una exposición que reúne 77 piezas de diferentes regiones de México y también con diferentes técnicas", aseguró Rosa María Rodríguez, directora del Museo de Historia Mexicana durante una presentación el jueves 18 en la capital del norteño estado de Nuevo León.

La exhibición surgió de un certamen nacional que convocó a artesanos de todo el país a realizar piezas con la temática del futbol aprovechando la coyuntura del Mundial que organiza el país junto a Estados Unidos y Canadá.

En total se inscribieron 967 artesanos de 29 estados de la República que participaron con 877 piezas de técnicas variadas como el barro, textiles, madera, fibras vegetales, metales, cera, vidrio, arte miniatura, orfebrería, talabartería y la cartonería.

Las piezas

Las obras giran en torno a estadios de futbol, balones, canchas, pero también incluyen a leyendas del balompié como el brasileño, Edson Arantes do Nascimento, mejor conocido como Pelé (1940-2022); el astro del futbol argentino Diego Armando Maradona (1960-2020); y el mexicano Hugo Sánchez.

De hecho, se recrean jugadas históricas como la famosa chilena de Sánchez o la llamada "mano de Dios" de Maradona.

"Esta exposición llega en un momento muy importante en el marco de la celebración del Mundial 2026 y es interesante ver cómo este fenómeno global como es el fútbol puede dialogar también con piezas de nuestra identidad cultural del arte popular mexicano", expuso Rodríguez.

Monterrey celebra el Mundial con una gran exposición de arte popular mexicano y futbol. (Foto Prensa Libre: EFE)

Una parte de las obras que concursaron se trajo a Monterrey y se montaron otras dos exposiciones, una en la Ciudad de México y otra en Guadalajara (Jalisco, oeste), que son las otras dos sedes mexicanas.

La idea de la exposición es promover la creatividad de los artesanos mexicanos, pero a través de un fenómeno global como lo es el futbol para lograr la difusión de las tradiciones locales entre un público contemporáneo e internacional.

La "Copa de Arte Popular Banamex" estará abierta para el público, a partir del 23 de junio hasta el 9 de agosto.