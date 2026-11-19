El terror volverá a apoderarse de la pantalla grande con el regreso de Jason Voorhees, el célebre asesino de la máscara de hockey que protagonizará una nueva película de la saga Viernes 13.

Se trata de la decimotercera entrega de la franquicia, cuyo rodaje concluyó el miércoles 18 de noviembre del 2026, según anunció el equipo de producción. La nueva película se estrenará el viernes 13 de agosto del 2027, 18 años después de la última entrega.

La dirección estará a cargo del cineasta Steve Miner, quien también dirigió Viernes 13 Parte II, en 1981, y Viernes 13 Parte III, en 1982. Esta última introdujo la máscara de hockey que se volvió icónica para el personaje de terror.

En la nueva historia, Schuyler White dará vida a Jason Voorhees. El actor, coordinador de dobles de riesgo y artista de efectos especiales ya tiene experiencia con el personaje, tras haberlo interpretado en el cortometraje Sweet Revenge, que conmemoró el 45 aniversario de la franquicia, en el 2025.

“Pasamos meses pensando cómo crear al Jason más aterrador e imponente y quién realmente merecía llevar la máscara. Más allá de su imponente presencia física, sabíamos que Schuyler entendía qué hace funcionar a Jason y que tenía la ética de trabajo y el respeto genuino por esta franquicia necesarios para hacerlo bien”, explicó a Deadline Robbie Barsamian, representante de Horror, Inc., sobre la elección del protagonista.

White, quien mide 1.96 metros, aumentó 30 libras de masa muscular y estudió las interpretaciones de sus antecesores para dar vida a su personaje.

“Esta será la versión más intimidante de Jason que se haya visto en pantalla”, aseguró Barsamian.

Natalie Alyn Lind, conocida por sus participaciones en Dutton Ranch, The Goldbergs y Big Sky, tendrá el papel de Lauren, la nueva protagonista que, a lo largo de la historia, intentará sobrevivir a los ataques del asesino.

“Natalie no solo es una excelente actriz y una trabajadora incansable, sino también una de las mayores entusiastas del terror y fanáticas de esta franquicia”, comentó Barsamian.

En el elenco también figuran Matt Cornett como Asher, Lilia Buckingham como Madison, John Owen Lowe como Jake, Summer Madison como Emily, Selena Turner como Olive, Matthew Keoni Sato como Lucas, Brook Sill como Zoe, Guillermo Díaz como Rick, Johnell Young como Frank, Sencere M. Brown como Chase y Bryan Gael Guzman como Dylan.

La producción llega 48 años después de la primera entrega:

"Viernes 13" (1980) "Viernes 13 Parte II" (1981) "Viernes 13 Parte III" (1982) "Viernes 13: El capítulo final" (1984) "Viernes 13: Un nuevo comienzo" (1985) "Viernes 13 Parte VI: Jason vive" (1986) "Viernes 13 Parte VII: La nueva sangre" (1988) "Viernes 13 Parte VIII: Jason toma Manhattan" (1989) "Jason va al infierno: El viernes final" (1993) "Jason X" (2001) "Freddy contra Jason" (2003) "Viernes 13" (2009, reboot)

Y el 13 reinará en la nueva entrega, pues se trata de la película número 13 de Viernes 13, que llegará a los cines el viernes 13 de agosto del 2027, haciendo honor a su título con una historia más aterradora e intimidante que pone en escena al asesino de la máscara de hockey.