Películas de terror para Halloween: qué ver en Netflix, Disney Plus, Prime Video y HBO Max

En octubre salen las brujas, los monstruos y otros entes sobrenaturales que ponen la “piel de gallina”. Lo bueno es que no salen a las calles, sino que aparecen en la pantalla con producciones de terror que le ponen la “cereza al pastel” a Halloween.

Aunque es una fiesta extranjera, muchos guatemaltecos también disfrutan del ambiente de misterio y terror que envuelve las celebraciones de este mes, en torno a los disfraces y la famosa frase “dulce o truco”.

Las plataformas de streaming ya presentan una variedad de filmes para ambientar la espera del 31 de octubre.

Estas son algunas de las películas de terror disponibles en Netflix, Disney Plus, Prime Video y HBO Max que pueden verse en Guatemala.

Netflix

Verónica (2017)

En el Madrid de los años noventa, tras realizar una sesión de ouija con sus amigas durante un eclipse solar, una adolescente empieza a ser acosada por presencias demoníacas que amenazan a su familia.

El ritual (2017)

Cuatro amigos de la universidad se adentran en los remotos bosques de Suecia para rendir homenaje a un compañero fallecido, pero terminan acorralados por una criatura ancestral y despiadada.

Siniestro (2012)

Un periodista viaja con su familia a lo largo y ancho del país para investigar terribles asesinatos que luego convierte en libros. Cuando llega a una casa donde ha tenido lugar el asesinato de una familia, encuentra una cinta que desvela horribles pistas que van más allá del esclarecimiento de la tragedia.

Casa ajena (2020)

Una pareja de refugiados que logra escapar del horror de Sudán del Sur intenta rehacer su vida en un humilde suburbio inglés, pero descubre que una entidad malévola los siguió en las sombras.

La calle del terror (trilogía, 1994)

La trilogía conecta tres épocas: 1994, 1978 y 1666. Un grupo de adolescentes descubre que los brutales asesinatos que han azotado a su pueblo durante siglos están vinculados a una antigua maldición de brujería.

Disney Plus

La primera profecía (2024)

Precuela directa del clásico de 1976. Una joven novicia estadounidense es enviada a Roma para trabajar en un orfanato, donde descubre una siniestra conspiración dentro de la Iglesia para provocar el nacimiento del Anticristo.

La casa oscura (2021)

Sumida en el luto por el inesperado suicidio de su esposo, una mujer empieza a experimentar visiones perturbadoras en la casa a la orilla del lago que él construyó y descubre planos ocultos y oscuros secretos de su pasado.

Nadie te salvará (2023)

Una joven con un pasado traumático vive aislada de su comunidad hasta que una noche debe enfrentarse, prácticamente en silencio, a una invasión extraterrestre hostil en su propia casa.

The Empty Man: El mensajero del último día (2020)

Tras la misteriosa desaparición de una joven de la localidad, un exdetective atormentado investiga una leyenda urbana sobre una entidad invocada mediante un silbato y descubre un culto secreto con intenciones aterradoras.

Alien, el octavo pasajero (1979)

La tripulación del carguero espacial Nostromo responde a una señal de auxilio en un planeta desconocido, pero lleva a bordo una forma de vida extraterrestre letal que comienza a cazarlos uno a uno.

Prime Video

El legado del diablo (2018)

Tras la muerte de la matriarca de la familia Graham, su hija y sus nietos empiezan a desentrañar oscuros secretos hereditarios mientras una presencia siniestra e inevitable toma el control de sus vidas.

Suspiria (2018)

Una joven bailarina estadounidense ingresa en una prestigiosa compañía de danza contemporánea en el Berlín de los años setenta, sin sospechar que el lugar está regentado por un aquelarre de brujas con macabros rituales.

The Babadook (2014)

Una madre soltera, exhausta por la crianza de su hijo y por el duelo no superado tras la muerte de su esposo, comienza a ser aterrorizada por un siniestro personaje que cobra vida desde las páginas de un libro infantil.

Estación zombi: Tren a Busan (2016)

Mientras un letal virus zombi se propaga con rapidez por Corea del Sur, un padre y su hija pequeña quedan atrapados en un tren de alta velocidad, en una desesperada lucha por sobrevivir rumbo a la última zona segura.

Oculus: El espejo del mal (2013)

Diez años después de una tragedia familiar, una joven intenta demostrar que un antiguo espejo fue el responsable de distorsionar la realidad y arrastrar a sus padres a la locura.

HBO Max

El resplandor (1980)

Un escritor en crisis se traslada con su esposa e hijo para trabajar como cuidador durante el invierno en el aislado Hotel Overlook, donde la influencia sobrenatural del lugar y el aislamiento lo empujan poco a poco hacia la locura.

El exorcista (1973)

Cuando una niña de 12 años empieza a manifestar un comportamiento errático y violento que la medicina no puede explicar, su madre recurre a la Iglesia Católica para que dos sacerdotes practiquen un arriesgado exorcismo.

It (Eso) (2017)

En el pueblo de Derry, un grupo de niños marginados conocido como “El Club de los Perdedores” debe unir fuerzas para enfrentarse a una entidad ancestral cambiante que emerge cada 27 años bajo la forma del payaso Pennywise.

Evil Dead Rise: El despertar (2023)

El reencuentro de dos hermanas distanciadas en un deteriorado edificio de apartamentos en Los Ángeles se convierte en una pesadilla sangrienta cuando descubren un libro antiguo que libera demonios carnívoros.