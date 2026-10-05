“IXIM: El corazón del lago”, la obra de teatro que une el misterio, la fantasía y la belleza de Guatemala

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“IXIM: El corazón del lago”, la obra de teatro que une el misterio, la fantasía y la belleza de Guatemala

Una obra de teatro inspirada en el lago de Atitlán tendrá dos presentaciones en octubre. Conozca las fechas, los horarios y el precio de las entradas.

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“IXIM: El corazón del lago”, la obra de teatro que une el misterio, la fantasía y la belleza de Guatemala

La obra de teatro está dirigida a toda la familia y presenta una puesta en escena musical llena de fantasía. (Foto Prensa Libre: Cortesía Thriambos Producciones)

Con dos únicas presentaciones, IXIM: El corazón del lago llega al Teatro Thriambos con una obra musical familiar inspirada en los paisajes, colores y riqueza natural de Guatemala y del lago de Atitlán.

La historia sigue a Ixim, Balam y Kair, tres jóvenes guardianes que reciben un misterioso llamado para descubrir lo que sucede en el corazón del lago. En el camino conocerán a Nikté, la princesa del lago, una joven enigmática que guarda más de un secreto.

“Lo que comienza como una misión para salvar su mundo se transforma en un viaje para descubrirse a sí mismos. Entre canciones originales, fantasía, humor, coreografías y aventura, los protagonistas deberán enfrentarse a sus propios miedos y comprender que el valor, la esperanza, la verdad y el amor pueden convertirse en fuerzas extraordinarias cuando dejamos de caminar solos”, señala la producción.

La obra fue escrita y dirigida por Milton González, quien también interpreta a Kair. Al elenco se suman Yara Contreras, como Nikté; Adry Ligorría, como Ixim, y Fernando Salazar, como Balaam. La producción está a cargo de Luis Román.

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IXIM: El corazón del lago se presentará en el Teatro Thriambos, en el segundo nivel del Centro Comercial Unicentro, zona 10 de la Ciudad de Guatemala, en las siguientes fechas:

  • Domingo 11 de octubre, a las 16.30 horas
  • Domingo 25 de octubre, a las 11 horas

El costo de las entradas es de Q100 y pueden adquirirse en el sitio www.socialtickets.org.

La puesta en escena “busca acercar a niñas, niños, jóvenes y adultos a una historia creada desde el teatro guatemalteco, con un mensaje sobre la identidad, la amistad y el valor de reconocer aquello que nos hace únicos. Porque, al final, ningún color brilla solo”, invita Thriambos Producciones.

La obra de teatro busca llevar un mensaje de amistad a toda la familia. (Foto Prensa Libre: Cortesía Thriambos Producciones)

Fechas

Domingos 11 y 25 de octubre del 2026

Horarios

  • Domingo 11 de octubre, a las 16.30 horas
  • Domingo 25 de octubre, a las 11 horas

Lugar

Teatro Thriambos, segundo nivel del Centro Comercial Unicentro, zona 10 de la capital

Precio

Q100

Entradas

Pueden adquirirse en el sitio www.socialtickets.org

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ESCRITO POR:

Delia Franco

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias. Con 10 años de experiencia en periodismo escrito y televisivo.

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