Carrera 5K y 10K a beneficio de personas con síndrome de Down: fecha, precio e inscripciones

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Carrera 5K y 10K a beneficio de personas con síndrome de Down: fecha, precio e inscripciones

La 13 edición de la Carrera San Martín ya tiene fecha e invita a caminar o correr para apoyar los programas de capacitación e inclusión de la Fundación Margarita Tejada.

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La 13 edición de la Carrera San Martín a beneficio de la Fundación Margarita Tejada será el 25 de octubre del 2026. (Foto Prensa Libre: Cortesía Fundación Margarita Tejada)

¡Se buscan corredores! San Martín busca a ocho mil personas para que se inscriban en la 13 edición de su carrera anual, a beneficio de la Fundación Margarita Tejada y sus programas de capacitación para personas con síndrome de Down.

“En esta carrera, cada paso representa esperanza y oportunidades para nuestros niños y jóvenes con síndrome de Down. El apoyo de San Martín y la solidaridad de todos los guatemaltecos que se suman a esta iniciativa nos permiten seguir trabajando por la inclusión y acompañar el desarrollo de personas con síndrome de Down, generando un impacto que trasciende más allá de la meta”, asegura Tere de Basterrechea, directora ejecutiva de la Fundación Margarita Tejada.

Datos de las instituciones revelan que, en las 12 ediciones anteriores, se ha logrado recaudar más de Q5.8 millones, los cuales han sido destinados a ampliar los servicios, brindar capacitación y generar oportunidades para niños, jóvenes y adultos con síndrome de Down.

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Con categorías de 5 y 10 kilómetros, la 13 edición de la Carrera San Martín se celebrará el domingo 25 de octubre, a partir de las 7 horas, en la 12 calle y Avenida Reforma, zona 9 de la Ciudad de Guatemala, con un cronograma para calentar, caminar o correr:

  • 7 horas: calentamiento
  • 7.30 horas: caminata
  • 8 horas: corredores

Las inscripciones tienen un valor de Q155, que incluye chip y número de corredor, bolsa, medalla conmemorativa, playera, productos de patrocinadores y cuponera. Pueden hacerse en las tiendas San Martín, ticketasa.gt y www.carrera.sanmartinbakery.com.

La exposición y entrega de los kits se efectuará el viernes 23 y sábado 24 de octubre, de 7 a 19 horas, en Oakland Place, sótano 4, zona 10 de la Ciudad de Guatemala.

“Más que una competencia, la Carrera San Martín es una invitación a descubrir que cada persona tiene una historia capaz de inspirar. Para algunos, el reto será completar sus primeros 5 kilómetros; para otros, superar una marca personal, y para muchos será compartir la experiencia con su familia y amigos. Invitamos a todos a correr, a caminar y ser parte de esta experiencia que transforma vidas, porque detrás de cada kilómetro hay una historia y detrás de cada historia, un atleta que inspira”, expresó Daniela Corella, gerente financiera de San Martín.

La carrera apoya los programas de capacitación e inclusión para personas con síndrome de Down. (Foto Prensa Libre: Cortesía Fundación Margarita Tejada)

Fecha

Domingo 25 de octubre del 2026

Hora

A partir de las 7 horas

Lugar

12 calle y Avenida Reforma, zona 9 de la Ciudad de Guatemala

Precio

Q155

Inscripciones

Disponibles en las tiendas San Martín, ticketasa.gt y www.carrera.sanmartinbakery.com

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ESCRITO POR:

Delia Franco

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias. Con 10 años de experiencia en periodismo escrito y televisivo.

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