Carrera Mente en Marcha 2026: fecha, distancias y precio de inscripción

Salud y Familia

Carrera Mente en Marcha 2026: fecha, distancias y precio de inscripción

Una opción para caminar o correr en familia y apoyar la recaudación de fondos destinados a programas de salud mental.

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Carrera Mente en Marcha 2026 fecha, distancias y precio de inscripción

La tercera edición de la Carrera Mente en Marcha, de ADEFAGUA, será el 11 de octubre del 2026. (Foto Prensa Libre: Freepik)

El movimiento físico y el ejercicio contribuyen a la salud mental. Por ello, el próximo 11 de octubre se celebrará la tercera edición de la carrera Mente en Marcha, una iniciativa de la Asociación para el Desarrollo de la Familia Guatemalteca (ADEFAGUA).

La iniciativa busca generar conciencia sobre la importancia de cuidar la salud mental y, al mismo tiempo, recaudar fondos para fortalecer los programas de atención psicológica y acompañamiento que ADEFAGUA brinda a personas y familias en situación de vulnerabilidad”, detalla la entidad por medio de un comunicado.

Agrega que, en la edición anterior, los fondos recaudados permitieron brindar 240 sesiones de atención psicológica a personas que enfrentaban ansiedad, depresión, procesos de duelo, problemas de autoestima, riesgo de suicidio y otras dificultades relacionadas con el bienestar emocional.

En esta tercera edición, la entidad espera que la recaudación permita acercar los servicios a muchas más personas y, a la vez, promover la convivencia, la solidaridad y la conversación sobre la salud mental entre corredores, familias, empresas, organizaciones y demás participantes.

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La carrera Mente en Marcha tendrá lugar el domingo 11 de octubre, a las 7 horas, en Ciudad Cayalá, bulevar Rafael Landívar, zona 16 de la capital.

Los participantes podrán elegir entre las categorías de 3K y 5K. En cualquiera de las dos, la inscripción tiene un valor de Q125. El kit incluye mochila, playera, número de corredor, medalla y promocionales de los patrocinadores.

Las inscripciones están disponibles en el sitio adefagua.org, donde se deberá seleccionar la cantidad de kilómetros que se caminarán o correrán, la talla de la playera y completar los datos para proceder al pago.

“Cada inscripción se convierte en apoyo para que más personas puedan cuidar su bienestar emocional”, señalan los organizadores.

ADEFAGUA es una organización guatemalteca sin fines de lucro que trabaja en la promoción del bienestar emocional, físico y social de niños, jóvenes y adultos mediante programas accesibles de salud mental y de impacto comunitario.

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Fecha

Domingo 11 de octubre del 2026

Hora

7 horas

Lugar

Ciudad Cayalá, bulevar Rafael Landívar, zona 16 de la capital

Categorías

  • 3 kilómetros
  • 5 kilómetros

Precio

Q125 en ambas categorías

Inscripciones

Disponibles en el sitio adefagua.org

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ESCRITO POR:

Delia Franco

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias. Con 10 años de experiencia en periodismo escrito y televisivo.

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