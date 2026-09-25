“Yo corro para que vuelen”: cuándo y dónde será la carrera 5K a beneficio de niños huérfanos

Con el lema “Yo corro para que vuelen” se celebrará la carrera familiar 5K de Hogar Casa Bernabé, a beneficio de sus programas de atención integral a niños huérfanos.

“El lema hace énfasis en que, al participar inscribiéndose, estamos ayudando a que nuestros niños sigan recibiendo la atención y cuidados que les brindamos. Como hogar de niños, cuidamos y restauramos sus vidas a través del amor de Dios y 7 programas que están allí para darles cuidado integral a nuestros niños”, explica Evelyn Ruano, de relaciones públicas y donaciones de Hogar Casa Bernabé.

La invitación es para que todos participen de la manera que prefieran: caminando, corriendo, en bicicleta o en silla de ruedas, en caso de tener alguna discapacidad física.

“No es la típica carrera convencional donde todos corren por ganar una medalla. (…) Está diseñada de tal manera que todos puedan participar, independientemente de la habilidad atlética o las limitaciones físicas. Algunos corren. Algunos caminan. Algunos usan sillas de ruedas, carritos u otras adaptaciones. Todos encuentran su propio camino para formar parte del día. Porque el objetivo no es ver quién termina primero. Es asegurarse de que todos tengan un lugar en la línea de salida”, agrega.

La carrera 5K “Yo corro para que vuelen” se celebrará el domingo 4 de octubre, a las 7 horas, en Ciudad Cayalá, bulevar Rafael Landívar 10-05, zona 16 de la capital.

Los kits de participación incluyen número, playera, medalla, mochila y un regalo especial de los niños del hogar. Serán entregados el 3 de octubre, de 9 a 16 horas, en Casa Bernabé, Iglesia Verbo, zona 16.

Los kits pueden adquirirse de forma individual, a Q175, o en modalidad familiar, para grupos de 3 personas, a Q150. Están disponibles a través del WhatsApp 2315-5919, en el sitio eticket.gt o en las instalaciones de Casa Bernabé.

“Más que correr por una meta personal, al participar usted está contribuyendo a que Casa Bernabé pueda continuar brindando a nuestros niños un hogar, educación, salud, alimentación y oportunidades para su futuro”, invita Ruano.

Hogar Casa Bernabé es un ministerio que acoge a niños huérfanos y les brinda un hogar donde reciben cuidados, amor, educación, atención médica, capacitación vocacional y apoyo integral.

“Buscamos transformar a la niñez, juventud y familias vulnerables con un modelo de vida digno, fundamentado en principios bíblicos, para que se desarrollen integralmente como personas productivas y familias estables que bendigan a su comunidad e impacten su nación”, indica su visión.

Fecha

Domingo 4 de octubre del 2026

Hora

7 horas

Lugar

Ciudad Cayalá, bulevar Rafael Landívar 10-05, zona 16 de la capital

Precio

Individual: Q175

Familiar (3 personas o más): Q150 por persona

Inscripciones

Disponibles a través del WhatsApp 2315-5919, en el sitio eticket.gt o en las instalaciones de Casa Bernabé, Iglesia Verbo, zona 16

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