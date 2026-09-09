A dónde llamar ante una crisis emocional: habilitan línea de ayuda psicológica gratuita en Guatemala

El 10 de septiembre es el Día Mundial para la Prevención del Suicidio y, para conmemorarlo este año, expertos han puesto a disposición un número telefónico para recibir apoyo psicológico inmediato ante una crisis. El servicio estará habilitado durante un mes.

Como parte de una iniciativa de ALMA, proyecto de la Fundación Desarrolla Guatemala para la Educación y Salud (FUNDEGUA), el número telefónico se pone a disposición de los guatemaltecos que estén atravesando una crisis emocional o tengan pensamientos suicidas, o bien de quienes conocen a alguien cercano que necesite este tipo de apoyo.

“Si una persona está pasando por un momento difícil, tiene pensamientos de terminar con su vida, le cuesta levantarse o ir al trabajo, siente mucho desánimo, ansiedad muy alta o ataques de pánico, puede llamar y aprovechar el servicio”, explica Gabriela Asturias, presidenta de la junta directiva de FUNDEGUA.

Las personas que requieran apoyo psicológico pueden llamar al número 1582 o escribir por WhatsApp al 3007-1582, de lunes a viernes, de 7 a 19 horas.

“La línea acerca la atención sin que la familia necesariamente se entere de que la persona acudió a un servicio. Recomiendo ir con un psicólogo o psiquiatra cuando sea necesario, pero este puede ser un primer paso que requiere menos energía: no hay que trasladarse, basta con llamar o escribir desde el teléfono para iniciar un proceso de atención importante”, asegura Asturias.

La experta explica que quien tiene pensamientos suicidas muchas veces se siente completamente solo y sin salida, y esos pensamientos no siempre acompañan una enfermedad psiquiátrica o un trastorno de salud mental, pues también pueden surgir al atravesar una situación difícil, como perder el empleo, tener conflictos de pareja o sentir que no hay solución. “No es necesario tener depresión clínica o trastorno afectivo bipolar: puede ocurrirle a cualquier persona”.

“Los latinos tendemos a aguantarnos y nos da pena incomodar o pedir ayuda. Queremos que este número y la atención por WhatsApp y teléfono ofrezcan un lugar privado, anónimo y gratuito que esté disponible para escuchar cuando más se necesite. Esa inmediatez y disponibilidad han hecho falta. Pero ahora, con este servicio, podemos ayudar en el momento y luego buscar un servicio de largo plazo si se necesita”, asegura Asturias.

El servicio es gratuito y confidencial, y estará disponible desde este jueves 10 de septiembre, Día Mundial para la Prevención del Suicidio, hasta el sábado 10 de octubre, Día Mundial de la Salud Mental.

El número 1582 y el WhatsApp 3007-1582 ofrecen primeros auxilios psicológicos y acompañamiento ante una crisis emocional o de riesgo suicida, así como orientación para familiares y personas cercanas que buscan cómo ayudar. El servicio es confidencial y gratuito.

Entre las señales de alerta están los cambios de ánimo, mayor irritabilidad, retraimiento, aislamiento, hablar menos, mencionar la muerte o decir que nada vale la pena. “Esas son razones para llamar”.

“Si tienes dudas porque un ser querido hizo algo que te asustó, dijo algo preocupante o no sabes cómo manejar la situación, es mejor llamar y pedir orientación. Puede decir frases como ‘Ya no aguanto’, ‘No quiero seguir viviendo así’, ‘No me gusta la vida así’ o incluso ‘Ya no quiero vivir’. Para una persona no profesional es difícil saber qué hacer. Cuando tengas dudas o no sepas cómo apoyar, llama. Un psicólogo especialista en crisis ayudará a navegar la conversación y a abordar lo que ocurre con el ser querido”, insta Asturias.

¿Qué piensan los guatemaltecos sobre la salud mental?

En julio del 2026, FUNDEGUA realizó una encuesta nacional con 12,459 personas, de entre 18 y 34 años, de los 22 departamentos de Guatemala, con el fin de conocer qué piensa la población sobre el suicidio y la salud mental. Estos fueron los hallazgos:

La mitad de la población encuestada había escuchado algún mensaje estigmatizante sobre salud mental.

El 27.5% no pudo identificar ninguna fuente en su vida a la cual pedir ayuda si la necesitara.

El mito más frecuente fue que los problemas mentales significan que una persona es débil.

El segundo mito fue que la depresión se quita “echándole ganas”, lo cual no es cierto, pues la depresión es una enfermedad y requiere tratamiento.

El 40.4% no busca ayuda por pena, miedo o porque cree que puede salir adelante solo.

El 30% no la busca por factores prácticos: falta de tiempo, no saber adónde ir o pensar que será muy caro.

Un hallazgo alentador, según Asturias, fue que el 40.8% dijo que la salud mental era igual de importante que la salud física.

“Debemos normalizar la búsqueda de ayuda. No se trata de ser débil o de no poder solo; como cualquier órgano, el cerebro también puede enfermarse y está bien recibir orientación profesional”, concluye la experta.