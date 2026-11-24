En 2024, la noticia del cáncer que atacó a Kate Middleton, Princesa de Gales, sorprendió y preocupó a los seguidores de la realeza británica. Durante meses, todos estuvieron pendientes de las noticias sobre los avances de su salud y aunque nunca llegó a saberse con precisión qué tipo de cáncer sufrió, hubo muchos que ya a finales de ese año celebraron su recuperación.

Ahora, la princesa de Gales es la protagonista de un documental en el que confiesa cómo fue enfrentarse a su propia mortalidad. De acuerdo con la agencia de noticias EFE, la esposa del príncipe William afirmó que se trata de aceptar que la vida no es infinita, lo cual, según sus palabras: "suaviza el corazón".

El documental titulado Heal (Curar) y que será emitido completo el 29 de noviembre, a través de la cadena BBC, muestra a la princesa de 44 años, como nunca se había visto.

Middleton habla acerca de su diagnóstico mientras afronta el llamado Desafío de las Tres Cumbres, que consiste en escalar los picos más altos de Inglaterra, Escocia y Gales en un solo día, cuenta EFE.

La transformación

En el video, mientras camina, la princesa dice que una vez que experimentas un cáncer, "resulta muy difícil volver a ser la persona que eras antes".

"El cáncer realmente te cambia. Transforma tu cuerpo, te cambia a nivel físico. Tienes que pasar por tratamientos, cirugías... y todo lo que eso conlleva. Pero el diagnóstico de cáncer provoca un cambio mucho más profundo en tu interior", externa la princesa.

"Creo que, cuando te ves obligada a afrontar tus propias vulnerabilidades... cuando te enfrentas a tu propia mortalidad, tienes que aceptar que la vida no es infinita. En esos momentos, sí, se produce un cambio. Te abre, te transforma. Creo que suaviza el corazón. Y, una vez que vives algo así, es muy difícil volver a ser quien eras antes. Es entonces cuando puede surgir un cambio", dice, como lo indica EFE.

En el primer adelanto divulgado el pasado fin de semana, la princesa reflexionaba sobre la experiencia de afrontar un cáncer junto con otros pacientes que también hicieron el "Desafío de las Tres Cumbres" y luego se le ve abrazando a sus tres hijos, los príncipes George, Charlote y Louis, así como al príncipe William.