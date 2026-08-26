El Festival Rotario de Upcycling Art Guatemala celebra su cuarta edición

Más de 70 obras creadas a partir de materiales descartados integran la muestra de la IV edición del Festival Rotario Unpcycling Art Guatemala, que se encuentra abierta al público entre el 21 de agosto al 9 de septiembre en la galería de la Alianza Francesa Guatemala.

Este año, bajo el lema: “Lo que desechamos”, la exposición llama a poner en práctica el concepto del suprarreciclaje, que vamás allá de la transformación de materiales. “Este año quisimos que el festival fuera más allá de demostrar que un material descartado puede convertirse en arte. Buscamos obras capaces de provocar preguntas, generar conversaciones y hacernos reflexionar sobre aquello que, como sociedad, estamos dejando de valorar”, expresó Héctor Lau, presidente del Club Rotario Guatemala La Reforma.

La creatividad se pone en acción al momento de transformar desechos en obras de arte. (Foto Prensa Libre: Festival Rotario Unpcycling Art)

Con propósito

Como en ediciones anteriores, los fondos recaudados con las ventas de las piezas artísticas contribuirán al desarrollo de proyectos impulsados por los clubes Rotario y Rotaract Guatemala La Reforma. Entre ellos, la colocación de pisos de concreto en viviendas de familias que actualmente viven con suelo de tierra, en alianza con Hábitat para la Humanidad Guatemala, así como la restauración de pupitres escolares para comunidades de la cuenca del río Motagua, junto con Alianza por el Motagua.

Fechas

Del 21 de agosto al 9 de septiembre

Horarios

De lunes a viernes de 9 a 17 horas y sábado de 9 a 14 horas

Lugar

Galería de la Alianza Francesa de Guatemala, 5ª calle 10-55 zona 13

Ubicación

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