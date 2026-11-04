El papa León XIV y Bob Dylan: un encuentro histórico e intercambio de regalos

Pocos detalles se conocen acerca del encuentro que sostuvieron el papa León XIV y el músico estadounidense Bob Dylan. La agencia Vatican News solo confirma que intercambiaron saludos. Además, señala que el Papa como suele hacer con sus visitantes obsequió al cantante, que en 2016 fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura, un rosario. Añade la agencia oficial del Vaticano que Dylan habría regalado una copia de su libro autobiográfico Crónicas: Volumen Uno, con sus memorias publicadas originalmente en 2004 al Santo Padre.

Encuentros con el Vaticano

Esta no es la primera vez que Dylan, cuyo nombre verdadero es Robert Allen Zimmerman, se acerca al Vaticano. En 1997, el cantante se presentó ante el papa Juan Pablo II durante un congreso eucarístico realizado en Bolonia, Italia. En esa ocasión, hubo voces que se mostraron molestas con que el líder de la Iglesia católica recibiera a un intérprete de rock. Sin embargo, el papa se mostró complacido con el mensaje de las canciones del artista.

Menos de diez años después, el artista demostró que no era un músico más, cuando la Academia sueca que entrega los premios Nobel decidió reconocerlo con el galardón que lo destaca como uno de los literatos más importantes del mundo, por la poesía y mensaje de sus temas.

Esas letras siguen dando muestras de coincidencia con las enseñanzas papales. Si no, que lo diga el propio Papa, quien en julio pasado utilizó palabras de Dylan para hablar acerca de la paz y los peligros de las armas nucleares. En el prólogo del libro Disarmata e disarmante. La pace è un dono, el pontífice acentuó la importancia de buscar soluciones pacíficas para los conflictos del mundo con una frase tomada del tema Go Away you bomb, una canción que Dylan escribió en 1963, durante la Guerra Fría, pero que permaneció inédita durante cerca de 50 años.

"Te odio porque te ha creado el hombre, y el hombre te posee y te manipula" fue el texto usado por el Papa.

De judío a cristiano

A lo largo de sus 85 años, Bob Dylan ha vivido varias transformaciones, tanto en su música como en su propia existencia. El artista que nació en 1941, creció en una familia judía en Hibbing, Minnesota. Recibió una educación judía profunda, observó su bar mitzvah y asistió a un campamento de verano judío.

El camino de la música lo llevó a revelarse contra algunas de las prácticas más piadosas de su religión original. Pero el cambio mayor lo dio en los años 70, cuando dio un testimonio que dejó a muchos impactados. “Me he salvado por la sangre del cordero”, pronunció y se declaró cristiano converso.

Muchos rechazaron esta etapa. El diario El Independiente rememora un episodio en especial, sucedido en 1978. "El 10 de noviembre de 1978 en San Diego, en plena gira por Street Legal, un disco arriesgado y con una clara influencia góspel que fue injustamente menospreciado por la crítica", asegura el diario.

En esa ocasión, alguien le lanzó un crucifijo al escenario. Él lo recogió y se lo guardó en el bolsillo.

Con el tiempo volvió a hacer menos música religiosa y se centró en cuestiones más humanistas y de defensa a los derechos humanos. Además, luego de recibir tanta incomprensión al confesar su fe, decidió recluirse en ella de una manera íntima e individual. También declaró que lo suyo no era cuestión de religión.

