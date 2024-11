El plan que “Diddy” Combs hacía desde la cárcel fue descubierto tras un allanamiento de su celda

El equipo legal del rapero y actor estadounidense Sean "Diddy" Combs denunció a la Fiscalía de los Estados Unidos por haber ingresado de "manera irregular" a la celda del compositor neoyorquino y decomisar material permitido dentro de la prisión, incluyendo notas manuscritas con su "próxima defensa judicial".

De acuerdo con el abogado del productor discográfico, Marc Agnifilo, los fiscales estadounidenses tienen en sus manos un conjunto de materiales protegidos "por el secreto profesional entre el abogado y su cliente", y se especula que esos apuntes escritos a mano muestran las estrategias para el juicio que se llevará a cabo en el 2025.

Agnifilo solicitó una audiencia para conocer la razón por la que no se le notificó a Combs sobre la incautación, además, desea conocer a las personas que autorizaron el "registro ilegal" de la celda, que determinaron los tipos de materiales a decomisar y que decidieron entregarle el material a la Fiscalía de los Estados Unidos.

Hasta el momento, las autoridades federales estadounidenses no se han pronunciado sobre los señalamientos realizados por el abogado del empresario, tomando en cuenta que pueden llegar a ser acusados de haber violado los derechos del procesado dentro de la cárcel, a pesar de tener pruebas para ingresar a su celda.

Días antes de la incautación a la celda de Diddy Combs, los fiscales estadounidenses acusaron al artista de haber "violado sistemáticamente las normas carcelarias", por presuntamente haber contactado de manera ilegal a "potenciales testigos" de su próximo juicio por tráfico sexual, que se realizará en mayo de 2025.

La Fiscalía de los Estados Unidos indicó que, tras una revisión de las llamadas grabadas, ha quedado demostrado que Sean "instruyó a su familia" para que ellos contactaran a los potenciales testigos y los manipulen para que hablen a favor del rapero; tomando en consideración la condena que puede llegar a recibir.

Adicionalmente, los fiscales norteamericanos aseguraron que el video publicado por los siete hijos de Combs el pasado 5 de noviembre, donde saludaban a su padre durante una llamada telefónica, era parte de una estrategia de relaciones públicas para influir en el caso y tratar de cambiar la percepción del público general.

Las autoridades de EE. UU aseguran que el artista neoyorquino ha estado ocultando todas sus comunicaciones desde la cárcel, además de "orquestar campañas en redes sociales" con el fin de corromper a los posibles jurados y filtrar "información sensible" para su caso; las cuales eran razones suficientes para confiscar material.

El rapero de 55 años ha sido acusado de tres cargos de tráfico sexual y crimen organizado, además de enfrentar simultáneamente más de veinte demandas civiles por agresión sexual, violación y explotación sexual, sin embargo, en cada una de sus declaraciones ha asegurado que es inocente de todas esas acusaciones.

Su abogado solicitó la libertad bajo fianza debido a que las "condiciones carcelarias" le impiden a Sean Combs preparar adecuadamente su defensa legal, sin embargo, aunque el músico estaba dispuesto a pagar US$50 millones (Q385 millones), los fiscales recharazon la solicitud, señalando a Diddy como "un riesgo significativo".

Sean “Diddy” Combs allegedly sacrificed a bird for good luck before learning the verdict of his 1999 nightclub shooting trial, according to former bodyguard in a new documentary. pic.twitter.com/jfgYMURyfO