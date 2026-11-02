Entre libros y monumentos: exploradores alemanes en el mundo maya

Cuando a finales del siglo XIX científicos alemanes llegaron a Guatemala para documentar paisajes, pueblos indígenas, monumentos arqueológicos y antiguas ciudades mayas no se imaginaron que sus diarios de viaje, dibujos, fotografías, mapas y publicaciones serían más de un siglo después, motivo para una exposición.

La Fundación de la Ruta Maya exhibe estos documentos, que constituyen testimonios fundamentales para el estudio de los pueblos mayas y de la historia de la investigación en la región. "Desde hace más de un siglo, gran parte de este legado permanece resguardado en bibliotecas especializadas y colecciones documentales de Guatemala, constituyendo una evidencia tangible de la relación histórica entre Alemania y el estudio científico del patrimonio cultural guatemalteco", detallan los organizadores.

"Los libros presentados en esta muestra dialogan con objetos arqueológicos bajo custodia de la institución", señala la fundación.

La relación entre publicaciones y piezas permite comparar imágenes y descripciones históricas con ejemplos de la cultura material que despertó el interés de aquellos investigadores, estableciendo un vínculo directo entre la memoria documental y la evidencia material.

En la muestra se exhiben 57 piezas prehispánicas, 15 libros y revistas, dos cámaras fotográficas fechadas entre 1900 y 1915, seis máquinas y herramientas fechadas entre 1880-1904, dos huipiles y un traje tradicional completo, además de cinco textos generales en muro y un mural interpretativo.

Fotografía del Templo III de Tikal tomada por Teoberto Maler. (Foto Prensa Libre: Cortesía Gianluca Buratti de Fundación Ruta Maya)

La fundación destaca, especialmente, los tres volúmenes de Erwin Paul Dieseldorff Kunst und religion der Mayavölker (1926-1933) que. junto a los libros de Teobert Maler (1901, 1908, 1910 y 1922), están entre los más antiguos de la biblioteca.

Fechas

Del 4 de noviembre, al 31 de octubre de 2027

Horarios de visita

De martes a viernes de 9 a 16 horas y domingos, de 9 a 14 horas

Donación

Niños Q5

Adultos Q15

Estudiantes y adultos mayores Q10

Extranjeros: Q45

Lugar

Fundación La Ruta Maya, Avenida Las Américas 19-60, zona 13

Ubicación

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