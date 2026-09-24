Estrenos y novedades que llegan a Disney Plus en octubre 2026

Series

VisionQuest(2026):

Luego de ser resucitado en WandaVision (2021), el androide Visión vive escondido mientras intenta comprender quién es comunicándose con diversas personalidades de IA integradas en su programación. Cuando se le pone precio a su cabeza, huye con un adolescente que podría ser su hijo reencarnado. La nueva serie de Marvel llega a Disney Plus el 14 de octubre.

The Drop, de Snowfall(2026):

La historia se cuenta en Los Ángeles,a comienzos de los años noventa. Las consecuencias de la epidemia del crack conviven con la aparición de una nueva fuerza cultural: el rap de la Costa Oeste. En este contexto se desarrolla esta creación que es un spin-off de Snowfall. Se estrena el 7 de octubre.

Coven Academy (2026):

En esta nueva serie juvenil sobrenatural se cuenta una historia de magia, misterio, romance y conflictos entre jóvenes brujas y hechiceros. La historia se centra en Briar, una joven neoyorquina que descubre que es una bruja y debe aprender a controlar sus nuevos poderes. Se estrenará el 2 de octubre.

Temporada de amor (2026)

Cuando el joven diseñador coreano Lee Yubin lo pierde todo, viaja a una isla japonesa donde conoce a Karin, una productora de fresas. Sus vidas se entrelazan debido a un gran malentendido.La agridulce comedia romántica se estrena el 7 de octubre.

American Horror Story 13:

La nueva temporada de la famosa serie antológica llega a Disney+ y Hulu con capítulos que reunirán a personajes de entregas anteriores. Las historias creadas por Ryan Murphy y Brad Falchuk ofrecerá interesantes encuentros y reencuentros a partir del 1 de octubre.

Películas y documentales

American Funniest Home Videos

El programa legendario en el que se presentan situaciones absurdas que suceden en los hogares estadounidenses regresa con una nueva temporada que promete mucha diversión a quienes disfrutan ver cuando los demás se ponen en apuros.

Los Juegos del Hambre

Las cinco películas de la saga que fueron filmadas entre 2012 y 2023 se incorporan a Hulu y a Disney Plus. Las historias que relatan están inspiradas en las experiencias de su escritora y algunos relatos de la mitología griega, Los Juegos del Hambre trata temas como la pobreza extrema y el hambre. Se estrenan el 14 de octubre.

Africa Earth's Wild Home

Una nueva mirada al África, sus habitantes y el entorno en el que viven desde una serie de documentales ideales para toda la familia. Los nuevos episodios permitirán a la audiencia acercarse a los desafíos que tanto las personas como los animales enfrentan en la actualidad.