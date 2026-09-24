Ricardo Montaner vuelve a Guatemala: ¿cuándo y dónde será su concierto?

Los amantes de la balada romántica tienen motivos para celebrar, porque el cantautor venezolano-argentino Ricardo Montaner se presentará nuevamente en Guatemala con su gira El último regreso tour con el que recorre gran parte del continente americano. La cita de Montaner con sus seguidores guatemaltecos será el 2 de octubre a las 20:00 horas en el Forum Majadas.

El artista, quien tiene más de 40 años sobre los escenarios, cuenta con un amplio repertorio construido desde la década de los 1980 y se ha mantenido vigente tanto a través de la música como de los programas especiales que ha protagonizado para la plataforma Disney Plus junto a su familia.

Cambios en el camino

La trayectoria del cantautor tiene sorpresas para quienes no la conocen. En primer lugar, se le identifica como venezolano, porque ha vivido la mayor parte de su vida en ese país. Sin embargo, ni se llama Ricardo ni nació en la tierra de Simón Bolívar. Su nombre original era Héctor Eduardo Reglero Montaner y nació en Avellaneda, provincia de Buenos Aires, Argentina, el 8 de septiembre de 1957.

A los siete años emigró con su familia a Maracaibo Venezuela. Desde los 16 años mostró su inclinación por la música y durante su adolescencia y temprana juventud se unió a grupos de pop y rock como Los correcaminos y Scala. En este último tocaba la batería, pero en cierta ocasión el vocalista se enfermó y él tuvo que cantar. Así descubrió que podía hacerlo.

A partir de entonces, comenzó a cantar los temas que, en secreto componía. A los 17 años el productor Roberto Luti se interesó por su talento, pero le dijo que su nombre no era comercial, así que a partir de entonces comenzó a llamarse Ricardo Montaner.

La primera presentación de un tema en público fue en el Festival de Ancón en Perú, con el tema Murallas, donde obtuvo el cuarto lugar. Se dedicó a pulir su técnica vocal y compositiva. Entre 1976 y 1982 lanzó discos de 45 revoluciones y empezó a llamar la atención en las radios de distintos países de Sudamérica. En 1983 la casa discográfica Gaviota publicó su primer álbum financiado por él mismo, titulado Cada día. Lanzó otro par de discos, y en 1988, por fin su carrera comenzó a despegar con la canción Tan enamorados, que fue la versión al español del tema Per noi innamorati», del cantautor italiano Gianni Togni. Así llegó a países como México, Argentina, Uruguay, Colombia y a algunos de Centroamérica. La canción estaba incluida en el disco Ricardo Montaner 2, que también contenía otros dos temas que aún son de los más emblemáticos: Sólo con un beso y A dónde va el amor.

A esos éxitos le siguió el disco Un toque de misterio, en donde se encontraba una de sus canciones más exitosas hasta la fecha: La cima del cielo. Llegó a grabar 30 discos de estudio, de los cuales vendió más de 25 millones de copias.

Entre sus premios más notables se cuentan Premio Bilboard Espíritu de la Esperanza (2007), Premio ASCAP a la Herencia Latina (2009), Premio Grammy Latino a la Excelencia Musical (2016) y el Premio Grammy Latino por mejor canción tropical (2021).

Se casó muy temprano con una novia de juventud llamada Ana Vaz, con quien procreó a sus dos hijos mayores, Alejandro Manuel y Héctor Eduardo. Ambos también dedicados a la música en la actualidad. Ese matrimonio se disolvió y en 1989 se casó en segundas nupcias con Marlene Rodríguez Miranda, hija del principal accionista y dueño de la empresa discográfica Sonorodven. Junto a ella tiene tres hijos Ricardo, Mauricio y Evaluna, dedicados también a la música.

El concierto

El último regreso tour además de visitar Guatemala también recorre países como Argentina, Uruguay, Paraguay, Costa Rica, Colombia, México, Ecuador, Perú, Chile, Estados Unidos y República Dominicana, además de ciudades europeas en España, Francia e Italia, entre otros destinos.

De acuerdo con el sitio setlist.com, el repertorio que interpreta Montaner incluye 20 canciones: Yo que te amé, Será, A dónde va el amor, Castillo azul, El poder de tu amor, La cima del cielo, El último regreso, Ay amor, Volver, Solo con un beso. Además de La mujer de mi vida, Ojos negros, Yo sin ti, Yo puedo hacer, Convénceme, Resumiendo, No me entregues tu amor, Corazón fracturado, Soy Feliz, Cachita, Vamos p'a la conga, Te adoraré, Bésame, Me va a extrañar, La gloria de Dios, Déjame llorar y Tan enamorados.

Fecha

2 de octubre

Hora

20 horas (las puertas se abrirán a las 18 horas)

Lugar

Fórum Majadas, 27 avenida 6-40 zona 11

Admisión

Desde Q690

Venta de entradas

Las entradas se pueden adquirir a través de la web de eventos.primerafila.shop

Suscríbase a nuestro boletín

Descubra las mejores actividades culturales, eventos y planes de ocio para disfrutar su semana y el fin de semana al máximo.

En nuestro boletín Qué hacer en Guatemala, recibirá la guía para su tiempo libre. Suscríbase aquí >

Otros eventos en Guatemala

Vea otros eventos que se realizarán en el país.

* Si desea compartir su evento, puede enviarnos la información al correo electrónico quehacerenguatemala@prensalibre.com.gt

Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, recalendarización o cambios de este evento.