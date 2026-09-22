Guatemala en letras: un encuentro con la actualidad literaria del país

Una conversación entre Philippe Hunziker y seis de las más destacadas plumas del país es lo que podrán disfrutar quienes asistan a la edición 2026 de Guatemala en letras. Como ha sucedido en años anteriores, durante septiembre el editor convoca a algunos de los escritores que han publicado sus libros recientemente y conversan acerca de sus escritos, motivaciones y proyectos, en el Teatro Dick Smith, del Instituto Guatemalteco Americano (IGA).

La convocatoria que hace Sophos acota que no se trata de una mesa redonda como tal. "El escenario empieza vacío y se va llenando a lo largo de la noche: uno a uno, seis autores guatemaltecos que publicaron en el último año van entrando a conversar con Philippe Hunziker, Gerente General de SOPHOS, quien modera", describe la librería y editorial. Al final todo se convierte en una tertulia.

Este año las propuestas literarias alrededor de las cuales gira la conversación son diversas. Sin embargo, como anota la organización, tres de los libros hablan de promesas incumplidas y tres, de promesas que alguien decidió cumplir. He aquí los títulos y autores:

1. Dina Fernández — Monstruos y pájaros (SOPHOS)

2. Juan José Guerrero Pérez — Las doce cartas del obispo Valdivieso (F&G Editores)

3. Edgar Ortiz Romero — La constitución de Guatemala: lo que pudo ser y lo que es (Taurus)

4. Hugo Quinto — País matinal. Historia crítica del arte de Guatemala, 1871–2025 (Matinal Ediciones)

5. Adolfo Méndez Vides — Antigua & Co. (Alfaguara)

6. Julio Serrano Echeverría — Avistamientos: una utopía sobre el fin del mundo (SOPHOS)

Fecha

24 de septiembre

Hora

19 horas

Lugar

Teatro Dick Smith del IGA, Ruta 1 4-05, zona 4

Admisión

Q75 de los cuales Q50 pueden aplicarse esa misma noche a la compra de un libro

Boletos disponibles

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