Eugenio Derbez anuncia que se retira temporalmente, tras polémica con Selena Gómez

El pasado sábado 7 de diciembre, el comediante mexicano Eugenio Derbez participó en un podcast en donde criticó la actuación de la estadounidense Selena Gómez durante la película de comedia criminal Emilia Pérez, catalogándola como "indefendible", tomando en cuenta que la nacida en Texas tuvo complicaciones con el español.

Las declaraciones de Eugenio se viralizaron rápidamente en las redes sociales y llegaron a los oídos de Selena, quien decidió lanzarle un comentario a Derbez a través de su cuenta de Instagram, en donde dijo que había hecho lo mejor que pudo en el tiempo que le dieron y eso no le quitaba "valor al trabajo y al corazón" que había invertido.

Tras los comentarios de Gomez, el comediante mexicano lanzó un comunicado en donde le pedía disculpas a la actriz texana, asegurándole a Selana que los actores latinos deben apoyarse en las buenas y en las malas: "Aprendí una lección y entiendo completamente si no aceptas mis disculpas, pero te aseguro que hablé sin pensar", agregó.

Dos días después de que surgiera la polémica con la cantante de 32 años, Eugenio Derbez se juntó con su amigo, el conductor mexicano Yordi Rosado, para intentar aclarar la situación; sin embargo, durante la entrevista el comediante reveló que su vida es un caos lleno de confusión y desorden, por lo que desea retirarse de la actuación.

Eugenio Derbez se retira temporalmente de la actuación

"Mi vida es muy caótica, siento que ya perdí el equilibrio y a veces pienso que ya no puedo más y necesito parar. Te voy a poner un ejemplo, en los últimos diez meses creo que he estado en mi casa solamente como 20 días y hasta me he dado cuenta que ni siquiera disfruto el tiempo con mis amigos o con mi familia", comentó Eugenio Derbez.

Ante esta situación, el comediante indicó que a partir de enero del 2025 iba a tomar un descanso temporal, tanto para recuperarse personalmente como para poder crear nuevos proyectos: "Hace años que no escribo nuevo material, he estado bricando de una cosa a otra desde hace mucho tiempo y ya estoy hasta el gorro de esto", agregó.

"Puedo decir que en el 2024 fui menos feliz que en otros años. Siento que ahora me estoy dando cuenta que me encanta mi trabajo, pero tampoco tanto, ya no lo estoy disfrutando como antes. Un día llegué al punto de pensar que yo era un esclavo de mi propia carrera, no tengo tiempo para nada", aseguró el actor mexicano de 63 años.

"Siento que ya no controlo mi vida, ni mis decisiones", afirmó el comediante, quien también confesó que solamente quiere pasar tiempo con su hija de 10 años, Aitana, a la que pasa semanas sin poder ver debido al trabajo. "Quisiera pasar las tardes con algunos de mis hijos, quizás alimentando a las palomas del vecindario", mencionó Eugenio.

"Al día de hoy, lo más importante para mí no es el dinero, es el tiempo. Quisiera tener la oportunidad de hacer lo que quisiera, pero no puedo. Tengo una agenda tan estricta que no me permite disfrutar de nada", afirmó Derbez, quien le aseguró a todas esas personas ajenas a la fama que la vida no son los lujos, sino todos esos detalles.

Por último, Eugenio decidió mandarle un mensaje a sus seguidores, en donde les confesó que la fama y los millones no son la llave para la felicidad: "Vivir en un hogar y tener lo suficiente para comer es todo lo que uno necesita. Comprar un yate o un avión son lujos que solamente nos emocionan por un momento", concluyó Derbez.