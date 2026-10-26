Exposición “La vida de fray Augusto” llegará a Antigua Guatemala antes de su beatificación

La exposición “La vida de fray Augusto” se presentará en el Centro Cultural Antigua Guatemala, con motivo del cumpleaños del próximo beato, fray Augusto Rafael Ramírez Monasterio. Los guatemaltecos podrán apreciar algunas de sus pertenencias.

Fray Augusto Rafael Ramírez Monasterio fue un sacerdote franciscano asesinado en Guatemala en 1983, cuyo martirio fue reconocido por la Iglesia católica como parte de su proceso de beatificación. La Iglesia determinó que fue asesinado “por odio a la fe”, debido a su defensa del secreto de confesión.

La página oficial de la postulación de la causa de fray Augusto Ramírez Monasterio destaca que, después de su asesinato, el 7 de noviembre de 1983, algunas de sus pertenencias fueron “regaladas o quemadas bajo ningún criterio ni conocimiento de los superiores de entonces (Era la Sede en la Recolección, antigua Provincia española de Cartagena)”.

Sin embargo, otras quedaron bajo el resguardo de la familia Sierra Ramírez, que tenía en su casa una capilla donde el religioso celebraba la eucaristía durante la Navidad, agrega el sitio.

Entre las pertenencias había un cáliz, una patena y ornamentos para celebrar la eucaristía. Graciela Ramírez Monasterio, una de las principales impulsoras de la conservación de estos objetos, resguardó parte de las reliquias que se expondrán con motivo de la beatificación de fray Augusto.

Objetos que serán expuestos

Lazo con sangre encontrado en el picop en el que fue secuestrado

Anteojos que llevaba el día de su asesinato

Cáliz y ornamentos que formaron parte de su ordenación sacerdotal

Crucifijo de misionero

Hábitos franciscanos

Crucifijo de la primera lápida de fray Augusto

Estolas

Estos objetos formarán parte de la exposición dedicada al sacerdote franciscano, quien dedicó su vida al servicio de los pobres y cuya beatificación se celebrará el 7 de noviembre del 2026.

Fecha:

Del 5 al 30 de noviembre del 2026

Hora de inauguración:

9 horas

Lugar:

Centro Cultural Antigua Guatemala, ubicado en la 4a. calle y 4a. avenida, en el antiguo Palacio Arzobispal de Antigua Guatemala

Ingreso:

Gratuito

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