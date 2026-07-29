Fallece Mario Permuth, destacado artista visual guatemalteco

Las artes visuales de Guatemala se encuentran de luto. Entre la noche del martes 28 y la mañana del 29 de julio trascendió la noticia del fallecimiento de Mario Permuth, quien se destacó en el ámbito creativo de la fotografía durante más de 40 años.

Permuth, quien nació en Guatemala en 1939, alternó sus vocaciones como abogado y arista visual. En este segundo campo expuso sus trabajos en Guatemala, México y Estados Unidos.

A lo largo de su carrera recibió más de 200 premios entre nacionales e internacionales, algunos de ellos: la Orden del Quetzal en grado de Gran Cruz, en 1993, y Ciudadano Notable, en 1989. Fue Embajador Itinerante de la República de Guatemala, en 1992 y obtuvo la distinción de Ciudadano Notable y reconciliador, en reconocimiento a sus aportes en el proceso de paz de Guatemala.

Mario Permuth participó en más de 40 exposiciones entre individuales y colectivas. Espacios tan diversos como el Club Fotográfico de Guatemala, el Museo de la Diáspora (Beit Hatfutsot) en Israel, el Instituto Guatemalteco Americano, la Alianza Francesa de Guatemala, la Fundación Paiz, el Museo Ixchel del Traje Indígena, la Galería Sol del Río y Juannio contaron con sus aportes artísticos.

En el 2023, cuando, junto a su hijo Igal presentó la exposición y el libro El tercer ojo, el curador Roberto Palomo-Silva escribió: “… alrededor del 2003, Mario Permuth publica su extraordinario libro El árbol del saber y acuña conceptualmente el término revelación simétrica, en el contexto de una serie de fotografías-imágenes, coleccionadas o seleccionadas bajo un cierto orden y criterio”.

En redes sociales, su hijo Igal publicó una fotografía en la que aparece junto a su padre y la leyenda: “Hoy se despidió el papá más lindo del mundo”.

Entre quienes han pronunciado mensajes de pésame se encuentran el artista Pepo Toledo, el museo del Holocausto de Guatemala y la Comunidad Judía de Guatemala.