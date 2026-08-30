Feria Internacional del Libro de Costa Rica: Guatemala toma protagonismo

La delegación guatemalteca que asiste a la XXIV edición de la Feria Internacional del Libro de Costa Rica (FILCR), donde Guatemala es invitada de honor ha vivido grandes emociones. Además de mostrarle a los asistentes la gran variedad de títulos, temáticas y tendencias literarias que se cultivan en el país, convivir con algunos lectores de todas las edades y proyectar la cultura guatemalteca, escritores, editores, libreros, artistas y funcionarios han tenido experiencias enriquecedoras.

César Medina, presidente de la Asociación Gremial de Editores (AGEG), asegura que la invitación para que Guatemala fuera el país invitado de honor llegó en un buen momento. Comenta que luego de la pandemia, la FILCR había atravesado un período difícil, debido a que, durante cuatro años no se celebró en la Antigua Aduana, en donde tradicionalmente se realizaba. "La hicieron en dos lugares distintos que estaban lejos del centro de la capital y no eran accesibles", comenta el también representante del Fondo de Cultura Económica en Guatemala. Afortunadamente, se tomó la decisión de volver a celebrar la feria en su espacio original y eso fue un acierto". Además, Medina asegura que la presencia de Guatemala también contribuyó al éxito de la XXIV edición porque despertó expectativas que se vieron satisfechas.

"Tuvimos la oportunidad de presentar qué es Guatemala, porque no solo fue la presencia de un estand con libros, también hubo un festival gastronómico y un espacio con información de los servicios que la embajada presta", detalla Medina. Añade que hubo presencia de artesanos guatemaltecos que fueron parte del atractivo. En cuanto a la proyección de las letras guatemaltecas, Medina se muestra entusiasta, porque afirma que hubo interés de muchos costarricenses por autores guatemaltecos. "Como siempre preguntaban por Miguel Ángel Asturias, por ser el Nobel, pero también por obras de escritores como Denise Phé Funchal, Francisco Pérez de Antón, Augusto Monterroso o Rodrigo Rey Rosa", indica el presidente de AGEG. Comenta que hubo libros de editoriales como Piedra Santa, Mitsu y La Pepita que tuvieron buena acogida.

Medina indica que hay esperanza para fortalecer el intercambio cultural con Costa Rica. "Platiqué con el Presidente de la Cámara del Libro de Costa Rica, Óscar Castillo y acordamos en formalizar que ellos sigan teniendo su estand en la Filgua y nosotros acudamos allá. Siempre tenemos que buscar los apoyos de las instancias de gobierno para seguir haciéndolo", declara.

Lluvia, libros y experiencias

Adolfo Méndez Vides, quien obtuvo el Premio Nacional de Literatura Miguel Ángel Asturias 2025, cuenta: “Acudí para presentar dos libros, el sábado 22, como parte de la comitiva de Guatemala”. Cuenta que su primera presentación fue de la reedición de Las catacumbas, publicada por Editorial Cultura. “Bajo una intensa lluvia acudimos al salón de ensayos Ana Poltronieri... Era un salón discreto y hermoso donde ensayan los músicos… el agua empezó a caer a través de múltiples goteras, así que, por algunos minutos, la presentación se vio animada por los técnicos que movieron el instrumental mientras hablábamos de la novela con un grupo de amigos, guatemaltecos nostálgicos que viven en Costa Rica y unos cuantos lectores. El público aumentó en la medida que se apagaba el ruido”.

Adolfo Méndez Vides presentó su libro "Antigua & Co.", editado por Alfaguara, junto al novelista Carlos Cortés. (Foto Prensa Libre: Cortesía Adolfo Méndez Vides)

La segunda de sus presentaciones fue la del libro Antigua & Co, editada por Alfaguara. Cuenta que en esa ocasión el público fue mucho más nutrido. “Llegaron personas relevantes, exiliados, famosos, amables, que hicieron de la tarde una ocasión propicia. Fue un evento memorable, donde conversé con el novelista Carlos Cortés, con quien tengo amistad desde hace décadas”.

Gloria Hernández, la escritora ganadora del Premio Nacional de Literatura Miguel Ángel Asturias 2022, que llegó a la feria por invitación del Fondo de Cultura Económica relata: “Tuve la oportunidad de encontrarme con niños pequeños, jóvenes y público adulto que asistió a las presentaciones de mis libros. Traje nueve títulos y cada uno tuvo una recepción muy generosa. Logramos conversar en detalle sobre mi más reciente novela Un paseo en tren, mi libro de cuentos y poemas El canto de dos ríos y la antología Desde el centro de América, Miradas alternativas”, detalla la autora.

Uno de los libros que Gloria Hernández presentó en la FILCR 2026 fue "El canto de dos ríos". (Foto Prensa Libre: Cortesía William Osorio)

Además de Méndez Vides y Gloria Hernández, la representación guatemalteca incluye a otros ganadores del Premio Nacional de Literatura Miguel Ángel Asturias, como Dante Liano, que obtuvo el galardón en 1991, Enrique Noriega que se hizo acreedor al mismo en 2010, y Rafael Cuevas Molina, el escritor y artista visual guatemalteco que reside en Costa Rica, quien lo ganó en 2021. También forman parte de esta delegación Carolina Escobar Sarti, Wingston González, Negma Coy y el músico integrante de Alux Nahual Álvaro Aguilar.

Un triunfo compartido

En medio de la feria, una noticia sin precedentes alegró a la delegación guatemalteca. "Cuando estábamos en el conversatorio de Carolina Escobar Sarti y el Embajador Consejero sobre los Acuerdos de Paz, nos llegó la bella noticia sobre el Premio Literaturas Indígenas de América para Wingston González. Además de felicitarlo, fuimos a celebrar su triunfo con otros escritores y amigos", cuenta Gloria Hernández.

César Medina destaca: "El de Wingston es un caso notable. El premio que obtuvo es reconocido internacionalmente. Es el primero que gana un escritor que no sea mexicano. Es bueno que la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (Fil Guadalajara) que es la más importante en idioma español lo reconozca. Eso puede impulsar su carrera". Medina también recordó que González obtuvo el Premio Mesoamericano de Poesía Luis Cardoza y Aragón en 2015. Además, Wingston también fue acreedor al premio Marylena López a la literatura infantil y juvenil en 2025. El nuevo galardón lo ganó con su obra Un poquito más allá .

La FILCR 2026 concluye hoy domingo 30 de agosto y Guatemala cierra su participación con un concierto del Cuarteto Primavera.