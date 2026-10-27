Escenario
Festival del Barrilete en Xejuyup del Irtra: fecha, actividades y música para disfrutar en familia
El parque Xejuyup, que ofrece juegos dinámicos y contacto con la naturaleza, celebrará el Festival del Barrilete, una actividad familiar que reúne tradición, arte, música y diversión.
El ingreso al Parque de Aventura Xejuyup está a un costado de la entrada de Hostales del Irtra. (Foto Prensa Libre: Rolando Miranda)
El Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada de Guatemala (Irtra) celebrará el Festival del Barrilete en Xejuyup, uno de sus parques de diversiones que combina el contacto con la naturaleza y el entretenimiento familiar. El parque abrirá sus puertas para ofrecer una jornada de tradición, arte guatemalteco y diversión.
El evento ofrecerá a los visitantes un espacio para elaborar barriletes y participar en esta tradición que llena de color el cielo cada noviembre. También incluirá otras actividades, como la presentación de personajes de leyendas.
Xejuyup ofrecerá los tradicionales juegos de feria, música en vivo y una variedad de antojitos típicos para que niños y adultos disfruten del festival.
“Prepárate para una jornada llena de diversión”, dice la invitación a este evento que llenará de colores y tradición el cielo de Xejuyup.
La página oficial del Irtra señala que uno de los atractivos del parque es la naturaleza, por lo que ofrece senderos diseñados para quienes disfrutan de nuevas experiencias.
En el parque, los visitantes podrán escuchar el canto de las aves, pescar, disfrutar de juegos electromecánicos y dinámicos, así como montar a caballo.
Fecha
31 de octubre del 2026
Horario
De 11 a 15 horas
Lugar
Plaza Dragón del parque Xejuyup
Ingreso a Xejuyup
Afiliados:
Hasta cinco miembros de la familia, al presentar el carné (padres, cónyuge e hijos)
No afiliados:
- Niños: Q50
- Adultos: Q100
- Adultos mayores: Q50
Juegos
- Brazalete: Q60 (uso ilimitado de juegos electromecánicos)
- Pasaporte: Q60 (para compartir)
Actividades programadas
- Juegos de feria
- Música en vivo
- Personajes de leyendas
- Elaboración de barriletes
- Antojitos típicos
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