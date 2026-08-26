Fortuna de Dolly Parton: cómo pasó de una familia de escasos recursos a construir un patrimonio millonario y apoyar causas sociales

La cantante y actriz estadounidense Dolly Parton falleció el martes 25 de agosto del 2026 en un centro oncológico de Nashville, Tennessee, Estados Unidos, “tras afrontar con valentía una breve batalla contra el cáncer”, según informó su equipo.

La muerte fue confirmada por su sobrino Bryan Seaver, hijo de Cassie Parton y jefe de seguridad de la cantante, quien publicó un video en el Instagram de la artista, donde afirmó que “Dolly vivió en la luz y está en los brazos de Jesús”.

Tras su muerte, familiares, artistas y fanáticos han expresado su pesar y resaltado su larga trayectoria, que comenzó entre muchas limitaciones cuando apenas tenía 13 años.

Dolly Parton creció en una familia de escasos recursos, con 12 hermanos, en una casa de un solo dormitorio en Tennessee, Estados Unidos; sin embargo, logró salir adelante gracias a su talento y resiliencia.

Comenzó a trabajar desde muy pequeña y a los 13 años ya grababa sencillos y actuaba en la Grand Ole Opry. A los 18 años se mudó a Nashville y conoció a Carl Dean, con quien estuvo casada 60 años, hasta la muerte de él, en el 2025.

A lo largo de su carrera produjo 41 álbumes entre los diez primeros de la lista de música country y 25 sencillos número uno. Vendió más de 100 millones de discos, sin contar las colaboraciones y los temas que escribió para otros artistas.

Con casi siete décadas de trabajo e innumerables triunfos, Dolly Parton pasó de vivir en una casa con un solo dormitorio a acumular una fortuna de entre 450 y 650 millones de dólares, según estiman fuentes especializadas.

En 1966 fundó su propia editorial y mantuvo los derechos de sus composiciones, lo cual le generaba entre 6 y 8 millones de dólares anuales en regalías. Además, su catálogo musical, del que tenía el control absoluto, está valorado en unos 150 millones de dólares, según Celebrity Net Worth.

Además de la música, Parton destacó como empresaria y fundó la productora Sandollar Productions en 1986, junto con su socio Sandy Gallin. También contaba con una línea de fragancias llamada Scent From Above y una colaboración con la marca de repostería Duncan Hines.

Poseía, además, el 50% del parque temático Dollywood, en el este de Tennessee, el cual representa unos 165 millones de dólares de su fortuna.

Dolly Parton destinó parte de su riqueza a causas sociales, entre ellas su Dollywood Foundation, creada en 1988 para fomentar la educación en Tennessee, donde años después también impulsó la creación de un hospital y un centro oncológico.

Entre sus proyectos más conocidos está el programa gratuito de alfabetización Imaginatio Library, que envía un libro mensual a niños desde su nacimiento hasta los 5 años, iniciativa que se expandió a otras ciudades y países, donde se han distribuido más de 300 millones de libros.

En el 2020 donó un millón de dólares al Centro Médico de la Universidad Vanderbilt para el desarrollo de la vacuna de Moderna contra el covid-19. Otro millón de dólares fue destinado a personas afectadas por el huracán Helene.

En el 2022 fue galardonada con la Medalla Carnegie de Filantropía, en reconocimiento a su labor social y compromiso humanitario.