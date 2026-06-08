Fray Augusto Ramírez Monasterio: misa de aniversario de ordenación del futuro beato

El 22 de enero del 2026, el papa León XIV recibió en audiencia al cardenal Marcello Semeraro, prefecto del Dicasterio para las Causas de los Santos, y autorizó la publicación del decreto relativo al martirio del siervo de Dios Augusto Rafael Ramírez Monasterio, sacerdote profeso de la Orden de los Hermanos Menores, nacido en Ciudad de Guatemala el 5 de noviembre de 1937 y asesinado en esa misma ciudad el 7 de noviembre de 1983.

Con motivo de cumplirse 59 años de su ordenación, se celebrará una misa en el lugar donde murió, en la entrada de la colonia El Incienso, zona 3.

Desde 1978, Ramírez Monasterio fue párroco y guardián de San Francisco el Grande, en Antigua Guatemala.

El pretexto para eliminarlo surgió en junio de 1983 cuando, en el ejercicio del ministerio de la confesión, acogió a un campesino implicado en la guerrilla. Por ello fue acusado de simpatizar con la izquierda, cuando en realidad siempre se había mantenido al margen de la política y no predicaba nada que no fuera Cristo y la doctrina de la Iglesia católica, según describe el portal de los Frailes Menores.

Fecha:

Sábado 20 de junio

Hora:

10 horas

Lugar:

Colonia El Incieso, en la zona 3

Suscríbase a nuestro boletín

Descubra las mejores actividades culturales, eventos y planes de ocio para disfrutar su semana y el fin de semana al máximo.

En nuestro boletín Qué hacer en Guatemala, recibirá la guía para su tiempo libre. <Suscríbase aquí >

Otros eventos en Guatemala

Vea otros eventos que se realizarán en el país.

Si desea compartir su evento, puede enviarnos la información al correo electrónico quehacerenguatemala@prensalibre.com.gt

Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, recalendarización o cambios de este evento.